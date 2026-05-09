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Política y Economía |Consumos en free shops, hoteles, restaurantes y comercios del exterior

Imputaron a Reidel por los gastos con tarjetas de una empresa estatal

Imputaron a Reidel por los gastos con tarjetas de una empresa estatal

Demian Reidel

9 de Mayo de 2026 | 02:15
Edición impresa

El economista Demian Reidel fue imputado en una causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina, empresa estatal que presidió hasta febrero de este año. La investigación quedó a cargo del fiscal federal Ramiro González, quien solicitó las primeras medidas de prueba para determinar cómo se utilizaron los fondos públicos entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

Además de Reidel, también fueron imputados integrantes del directorio, miembros de la sindicatura y los usuarios autorizados de las tarjetas vinculadas a la cuenta corporativa investigada.

La investigación se originó tras conocerse datos incluidos en el informe de gestión presentado en Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se detalló que durante casi un año se habrían realizado gastos por unos 50 millones de pesos en el exterior, incluyendo consumos en dólares y extracciones de efectivo.

Entre los consumos detectados aparecen compras en free shops de aeropuertos de distintos países, gastos en hoteles, restaurantes, tiendas de ropa y comercios deportivos. También figuran operaciones en cadenas como Primark, Decathlon, El Corte Inglés y Adidas, además de pagos en pubs y servicios de playa en España.

Según trascendió, uno de los movimientos investigados corresponde a consumos por 765 dólares en un pub español, mientras que también se registraron múltiples pagos a una empresa de servicios de playa en Valencia.

El descargo de Reidel

Tras quedar imputado, Reidel se presentó en la causa mediante un escrito y rechazó de manera “terminante” las acusaciones. El exfuncionario aseguró que no realizó los consumos cuestionados y sostuvo que tampoco tenía bajo su responsabilidad el control de los gastos efectuados por otras personas de la empresa.

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En su presentación, afirmó que los movimientos correspondientes a su tarjeta corporativa estuvieron vinculados únicamente a viajes institucionales, con gastos de hospedaje, pasajes y traslados relacionados con actividades oficiales y representación internacional de la compañía.

También explicó que las tarjetas utilizadas por Nucleoeléctrica eran prepagas y que los fondos se acreditaban mediante solicitudes específicas y montos determinados. Según indicó, el control de esos consumos correspondía a otras áreas administrativas de la empresa.

El fiscal González solicitó al juez federal Sebastián Ramos información completa sobre la cuenta corporativa investigada, incluyendo el listado de titulares y usuarios autorizados, los números de tarjeta asignados y el detalle de cada operación realizada.

Además, pidió al banco emisor que remita todos los consumos efectuados, con fecha, comercio, importe y datos del plástico utilizado en cada caso. La intención de la Justicia es determinar quiénes realizaron efectivamente los gastos y si existieron irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La denuncia de Marcela Pagano

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien acusó a Reidel de presunta defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

Según explicó el fiscal en su dictamen, la legisladora sostuvo que incluso si los gastos hubieran sido realizados en el marco de viajes oficiales, varios consumos resultarían incompatibles con la normativa vigente sobre viáticos y gastos de representación.

 

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