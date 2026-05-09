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Un incendio generó preocupación este viernes en una vivienda ubicada en 50 entre 136 y 137, en la zona oeste de La Plata. El hecho ocurrió durante la tarde noche de ayer y motivó un importante despliegue policial y de bomberos.
Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, efectivos de la Subcomisaría La Unión acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un incendio en una casa particular. Al arribar, constataron que las llamas afectaban la vivienda, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas ni quemadas.
En tanto, el propietario del inmueble, un hombre de 69 años, indicó que desconocía qué pudo haber originado el fuego. En medio de la situación de tensión, también debió solicitarse una ambulancia debido a una crisis nerviosa sufrida por su concubina.
En el operativo trabajaron dotaciones de los cuarteles de Bomberos de San Carlos y Los Hornos, cuyos móviles autobomba lograron controlar y sofocar el incendio tras varios minutos de intenso trabajo.
Tras extinguir las llamas, las autoridades preservaron el lugar para la realización de las pericias correspondientes, con el objetivo de determinar las causas del siniestro. La causa fue caratulada como “Incendio” y quedó en manos de la UFI N° 3 de La Plata.
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