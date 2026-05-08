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La Ciudad

Denuncian incidentes y agresiones entre alumnos en la Facultad de Psicología de la UNLP

8 de Mayo de 2026 | 21:04

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Militantes de una agrupación vinculada a La Libertad Avanza denunciaron haber sido agredidos durante un episodio ocurrido este jueves en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.
 
Según indicaron desde Universitarios por la Libertad (UPL), el hecho habría ocurrido durante la tarde, cuando integrantes de sectores de izquierda y agrupaciones kirchneristas los habrían increpado y expulsado del lugar en medio de momentos de tensión.
 
De acuerdo al relato difundido por los propios estudiantes, algunos militantes habrían recibido amenazas y uno de ellos habría sufrido daños en su ropa producto de un presunto ataque con un elemento cortante. “Si no tenía la campera puesta, terminaba en el hospital”, señalaron desde el espacio político al compartir imágenes del abrigo dañado.
 
Las acusaciones fueron acompañadas por videos que circularon en redes sociales y grupos estudiantiles, aunque hasta el momento no trascendió información oficial por parte de la Facultad ni de las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata.
 
Desde UPL reclamaron que el episodio “se visibilice” y señalaron que buscan “militar en paz” dentro de la universidad pública.
 
Por el momento no se informó si hubo denuncias judiciales o intervenciones de organismos universitarios tras lo sucedido.
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