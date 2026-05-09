VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros, ráfagas de viento y fuertes lluvias

Varios puntos de la Costa Atlántica bonaerense sufrieron durante la noche del viernes el impacto de un ciclón extratropical de fuerte magnitud. El fenómeno meteorológico trajo consigo ráfagas intensas y un oleaje muy marcado, lo que derivó en la aplicación de protocolos de seguridad portuaria y la cancelación de diversas tareas programadas en la región.

La franja costera comprendida entre Mar del Plata y Necochea fue el área con mayores complicaciones, registrándose olas que alcanzaron los siete metros de altura. Este escenario, sumado a la persistencia de las precipitaciones durante las últimas jornadas, derivó en el anegamiento de diversas arterias urbanas.

En General Pueyrredón, los registros oficiales de la provincia de Buenos Aires indicaron una acumulación de 105 milímetros de agua entre la tarde del miércoles y las primeras horas del jueves.

Esta situación generó dificultades en barrios y viviendas, requiriendo la intervención de equipos de emergencia para asistir a personas que habían quedado atrapadas en sus autos por la subida del agua. Para la jornada de este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que los vientos en Mar del Plata mantengan ráfagas cercanas a los 80 kilómetros por hora.

En el partido de Necochea, la localidad de Ramón Santamarina fue la más castigada por el temporal, con una marca de 180 milímetros de lluvia caída. Como consecuencia, seis residentes debieron ser trasladados preventivamente a las instalaciones de la Escuela Agropecuaria N° 1.

Ante las condiciones del mar, la Prefectura Naval Argentina ordenó la clausura de la escollera sur en Mar del Plata y de ambos accesos en Necochea. La medida restringió el movimiento de buques en las terminales portuarias hasta el sábado, supeditando la normalización del servicio a la evolución del cuadro climático.

AHORA⚠️> Fuerte impacto del mar en #MonteHermoso ... El mar (en algunos sectores) ya se metió 2 cuadras adentro.

> Por esto, y por la acción del viento, hay muchos balnearios destruidos.

> En #Necochea la Ruta 228 cerrada al tránsito por acumulacion de agua.

> En #MarDelPlata… pic.twitter.com/IrfsK0Dxpk — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) May 9, 2026

En Monte Hermoso, el nivel del mar sobrepasó el muro de defensa y alcanzó sectores de la costanera. El ingreso del agua llegó hasta la peatonal Dufaur, provocando daños materiales en la infraestructura pública, incluyendo el desplazamiento de una de las casetas utilizadas por los guardavidas.

A su vez, el suministro eléctrico en diversos sectores de ese municipio se vio interrumpido por los efectos de la tormenta. Las autoridades locales desalentaron el tránsito por el sector costero debido a la caída de cables y la presencia de restos de materiales que representaban un riesgo para los peatones.

Por el contrario, en Bahía Blanca, el municipio reportó que el pico de la pleamar transcurrió sin mayores inconvenientes. Los informes técnicos de la madrugada del sábado señalaron que los niveles de agua se estabilizaron, con una tendencia al descenso a medida que el tiempo comenzaba a presentar signos de mejoría en el sur provincial.

En dicha zona, la alerta meteorológica bajó de nivel naranja a amarillo a partir de la medianoche, lo que permitió proyectar una jornada con menores riesgos. Hasta el momento, las autoridades bahienses no registraron daños de consideración ni la necesidad de asistir a personas evacuadas.

No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por vientos y amarilla por lluvias para un amplio sector que incluye a Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar y Necochea, extendiéndose hasta los partidos de San Cayetano y Tres Arroyos.

El organismo técnico detalló que los momentos de mayor inestabilidad se concentrarían durante la mañana del sábado, con vientos constantes de entre 50 y 70 kilómetros por hora que podrían alcanzar ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora en áreas costeras.

Frente a este pronóstico, se solicitó a la población evitar traslados innecesarios y asegurar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento. También se recomendó verificar el cierre de aberturas en las viviendas y mantenerse alejados de arbolado público o tendido eléctrico mientras duren las condiciones adversas.

INFO🌊> Otro lugar donde está pegando fuerte el oleaje es en #Necochea . El viento sostenido ronda los 45 km/hrs y las ráfagas +85 km/hrs🌬️#viento #ciclon #CostaAtlantica pic.twitter.com/d1nEwnGMgR — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) May 9, 2026

¿Sigue la lluvia en la Costa?

El Servicio Meteorológico Nacional había advertido que la zona estaría bajo alerta naranja, con ráfagas previstas en torno a a los 90 kilómetros por hora. A esto se le agregó una alerta por crecida, mientras que se suspendieron las clases en varios distritos.

El sábado la alerta naranja en la costa cambia de posición y se mueve hacia el norte, desde Necochea pero hasta Pinamar inclusive. Pero pasa a ser solamente por viento.

En todos los casos se trata de vientos de los cuadrantes sur y sudoeste, que harán bajar la temperatura de manera notable en la provincia.