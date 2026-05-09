Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Información General

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros, ráfagas de viento y fuertes lluvias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros, ráfagas de viento y fuertes lluvias
9 de Mayo de 2026 | 07:54

Escuchar esta nota

Varios puntos de la Costa Atlántica bonaerense sufrieron durante la noche del viernes el impacto de un ciclón extratropical de fuerte magnitud. El fenómeno meteorológico trajo consigo ráfagas intensas y un oleaje muy marcado, lo que derivó en la aplicación de protocolos de seguridad portuaria y la cancelación de diversas tareas programadas en la región.

La franja costera comprendida entre Mar del Plata y Necochea fue el área con mayores complicaciones, registrándose olas que alcanzaron los siete metros de altura. Este escenario, sumado a la persistencia de las precipitaciones durante las últimas jornadas, derivó en el anegamiento de diversas arterias urbanas.

En General Pueyrredón, los registros oficiales de la provincia de Buenos Aires indicaron una acumulación de 105 milímetros de agua entre la tarde del miércoles y las primeras horas del jueves.

Esta situación generó dificultades en barrios y viviendas, requiriendo la intervención de equipos de emergencia para asistir a personas que habían quedado atrapadas en sus autos por la subida del agua. Para la jornada de este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que los vientos en Mar del Plata mantengan ráfagas cercanas a los 80 kilómetros por hora.

En el partido de Necochea, la localidad de Ramón Santamarina fue la más castigada por el temporal, con una marca de 180 milímetros de lluvia caída. Como consecuencia, seis residentes debieron ser trasladados preventivamente a las instalaciones de la Escuela Agropecuaria N° 1.

Ante las condiciones del mar, la Prefectura Naval Argentina ordenó la clausura de la escollera sur en Mar del Plata y de ambos accesos en Necochea. La medida restringió el movimiento de buques en las terminales portuarias hasta el sábado, supeditando la normalización del servicio a la evolución del cuadro climático.

En Monte Hermoso, el nivel del mar sobrepasó el muro de defensa y alcanzó sectores de la costanera. El ingreso del agua llegó hasta la peatonal Dufaur, provocando daños materiales en la infraestructura pública, incluyendo el desplazamiento de una de las casetas utilizadas por los guardavidas.

A su vez, el suministro eléctrico en diversos sectores de ese municipio se vio interrumpido por los efectos de la tormenta. Las autoridades locales desalentaron el tránsito por el sector costero debido a la caída de cables y la presencia de restos de materiales que representaban un riesgo para los peatones.

Por el contrario, en Bahía Blanca, el municipio reportó que el pico de la pleamar transcurrió sin mayores inconvenientes. Los informes técnicos de la madrugada del sábado señalaron que los niveles de agua se estabilizaron, con una tendencia al descenso a medida que el tiempo comenzaba a presentar signos de mejoría en el sur provincial.

En dicha zona, la alerta meteorológica bajó de nivel naranja a amarillo a partir de la medianoche, lo que permitió proyectar una jornada con menores riesgos. Hasta el momento, las autoridades bahienses no registraron daños de consideración ni la necesidad de asistir a personas evacuadas.

No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por vientos y amarilla por lluvias para un amplio sector que incluye a Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar y Necochea, extendiéndose hasta los partidos de San Cayetano y Tres Arroyos.

El organismo técnico detalló que los momentos de mayor inestabilidad se concentrarían durante la mañana del sábado, con vientos constantes de entre 50 y 70 kilómetros por hora que podrían alcanzar ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora en áreas costeras.

Frente a este pronóstico, se solicitó a la población evitar traslados innecesarios y asegurar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento. También se recomendó verificar el cierre de aberturas en las viviendas y mantenerse alejados de arbolado público o tendido eléctrico mientras duren las condiciones adversas.

¿Sigue la lluvia en la Costa?

El Servicio Meteorológico Nacional había advertido que la zona estaría bajo alerta naranja, con ráfagas previstas en torno a a los 90 kilómetros por hora. A esto se le agregó una alerta por crecida, mientras que se suspendieron las clases en varios distritos.

El sábado la alerta naranja en la costa cambia de posición y se mueve hacia el norte, desde Necochea pero hasta Pinamar inclusive. Pero pasa a ser solamente por viento.

En todos los casos se trata de vientos de los cuadrantes sur y sudoeste, que harán bajar la temperatura de manera notable en la provincia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos

Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos para el fin de semana

A Estudiantes el punto ante Cusco le dio aire para lo que se viene

La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado

Cuál fue la respuesta de Cristina Pérez tras ser acusada por Adorni de “traición”

VIDEO. La Plata: se metió a un departamento trepando un poste, entró por la ventana y terminó escondido debajo de la cama
+ Leidas

Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

Hubo acuerdo y Emiliano Balbín presidirá la UCR bonaerense

“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito

VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Federico Ayllón será el nuevo titular del radicalismo platense

La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial

Operaron a Máximo Kirchner en La Plata por un tumor benigno
Últimas noticias de Información General

Influencers creados con IA: un fenómeno que mueve millones

Los números de la suerte del sábado 9 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

Por el temporal, más de 170 barcos extranjeros buscaron refugio en aguas bajo control argentino

Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes
Deportes
Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia
El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
Última práctica para que Pereyra defina los once
Boca busca algo más que la clasificación
La Ciudad
Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 9 de mayo 2026
Sábado con alerta amarilla por fuentes vientos y baja sensación térmica en La Plata
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron este sábado 9 de mayo
En algunos barrios sale agua marrón o por goteo
Espectáculos
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor
¿El fantasma de Brandoni?: un suceso ¿paranormal? en el Multitabarís generó revuelo
El ratón quiere a Wanda: Disney habría rechazado un reality de Mauro y La China
Policiales
“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito
Feroz asalto a alumnos a metros de una comisaría
La historia criminal de “Mantecoso” en La Plata
VIDEO. Nuevo golpe de los “falsos inquilinos” en La Plata
Golpe tras golpe: desbaratan parte de una banda que atacó comercios en la zona de Plaza Rocha

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla