Boca busca algo más que la clasificación

Boca recibirá esta noche a Huracán, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura, con el objetivo de conseguir un triunfo que lo deje aún más cerca del título.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, quien será secundado desde el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

El partido es más que una ronda eliminatoria. Es una prueba de caracter y poderío luego del traspié contra Barcelona en Guayaquil que mostró una fea cara del equipo, que además de sufrir la expulsión de Santiago Ascacibar perdió a Leandro Brey por una lesión que mucho menos de lo pensado en su momento.

Boca se clasificó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos, en la que fue una muy buena primera fase. Los dirigidos por Claudio Úbeda incluso llegaron a enlazar 14 partidos sin conocer la derrota.

Sin embargo, lo dicho, viene de caer como visitante frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores en un encuentro que se disputó este martes, por lo que sus jugadores pueden llegar a sufrir el cansancio por la intensa acumulación de partidos. Si bien el objetivo es la Copa Libertadores, este proceso viene de varios fracasos a nivel nacional e internacional y sería muy necesario consagrar o al menos llegar hasta las instancias finales. Perder lo metería en una crisis en la que no quiere meterse en este momento.

La gran incógnita de Boca pasa por el arco, debido a que en el último partido Leandro Brey debió pedir el cambio por un fuerte dolor, aunque finalmente se confirmó que era un golpe y podría decir presente esta noche.

Huracán, por su parte, se clasificó con bastante más sufrimiento que Boca, ya que en la última fecha protagonizó un empate sin goles frente a Racing que le permitió finalizar en la séptima colocación de la Zona B, con solo 22 unidades.

En los últimos años Huracán se convirtió en uno de los grandes animadores del fútbol argentino, al finalizar segundo en la Liga Profesional 2024 y al llegar a la final del Torneo Apertura del año pasado. Sin embargo, le faltó eficacia en los partidos decisivos y se quedó en ambas ocasiones con las manos vacías. Su entrenador es Diego Martínez, uno de los últimos DT que tuvo Boca en estos años de sinsabores.