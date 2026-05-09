Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Deportes |Recibe a huracán desde las 19 por los 8vos de final del apertura

Boca busca algo más que la clasificación

Luego del golpazo en la Libertadores busca dar un golpe arriba de la mesa. Está obligado a pasar de ronda

Boca busca algo más que la clasificación

Leandro Paredes, jerarquía en el mediocampo de boca

9 de Mayo de 2026 | 02:45
Edición impresa

Boca recibirá esta noche a Huracán, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura, con el objetivo de conseguir un triunfo que lo deje aún más cerca del título.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, quien será secundado desde el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

El partido es más que una ronda eliminatoria. Es una prueba de caracter y poderío luego del traspié contra Barcelona en Guayaquil que mostró una fea cara del equipo, que además de sufrir la expulsión de Santiago Ascacibar perdió a Leandro Brey por una lesión que mucho menos de lo pensado en su momento.

Boca se clasificó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos, en la que fue una muy buena primera fase. Los dirigidos por Claudio Úbeda incluso llegaron a enlazar 14 partidos sin conocer la derrota.

Sin embargo, lo dicho, viene de caer como visitante frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores en un encuentro que se disputó este martes, por lo que sus jugadores pueden llegar a sufrir el cansancio por la intensa acumulación de partidos. Si bien el objetivo es la Copa Libertadores, este proceso viene de varios fracasos a nivel nacional e internacional y sería muy necesario consagrar o al menos llegar hasta las instancias finales. Perder lo metería en una crisis en la que no quiere meterse en este momento.

La gran incógnita de Boca pasa por el arco, debido a que en el último partido Leandro Brey debió pedir el cambio por un fuerte dolor, aunque finalmente se confirmó que era un golpe y podría decir presente esta noche.

LE PUEDE INTERESAR

Las dos piezas de peso que recupera River para Octavos

LE PUEDE INTERESAR

El clásico cordobés paraliza a la provincia

Huracán, por su parte, se clasificó con bastante más sufrimiento que Boca, ya que en la última fecha protagonizó un empate sin goles frente a Racing que le permitió finalizar en la séptima colocación de la Zona B, con solo 22 unidades.

En los últimos años Huracán se convirtió en uno de los grandes animadores del fútbol argentino, al finalizar segundo en la Liga Profesional 2024 y al llegar a la final del Torneo Apertura del año pasado. Sin embargo, le faltó eficacia en los partidos decisivos y se quedó en ambas ocasiones con las manos vacías. Su entrenador es Diego Martínez, uno de los últimos DT que tuvo Boca en estos años de sinsabores.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Denuncian incidentes y agresiones entre alumnos en la Facultad de Psicología de la UNLP

VIDEO.- Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos

Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos para el fin de semana

A Estudiantes el punto ante Cusco le dio aire para lo que se viene

La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado

Cuál fue la respuesta de Cristina Pérez tras ser acusada por Adorni de “traición”

VIDEO. La Plata: se metió a un departamento trepando un poste, entró por la ventana y terminó escondido debajo de la cama
+ Leidas

Hubo acuerdo y Emiliano Balbín presidirá la UCR bonaerense

“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito

Federico Ayllón será el nuevo titular del radicalismo platense

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local

La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial

Reclamos por una supuesta caída de cobertura del IOMA

El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

El Pincha espera atento el fallo de Conmebol

Guillermo y el Pata, amigos son los amigos

Última práctica para que Pereyra defina los once
Espectáculos
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor
¿El fantasma de Brandoni?: un suceso ¿paranormal? en el Multitabarís generó revuelo
El ratón quiere a Wanda: Disney habría rechazado un reality de Mauro y La China
“Estoy pleno”: Guillermo Francella, feliz por el Platino de Honor
Política y Economía
Milei blinda a Adorni: pero no logra aplacar el escándalo
La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial
Hubo acuerdo y Emiliano Balbín presidirá la UCR bonaerense
Escala la disputa en el PJ por el control de comisiones en el Senado
Operaron a Máximo Kirchner en La Plata por un tumor benigno
La Ciudad
Llaman a participar de una encuesta sobre cómo nos movilizamos los platenses
En algunos barrios sale agua marrón o por goteo
VIDEO. Silbidos, una promesa y 6 décadas de amor
VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local
Demanda millonaria de la Comuna a Aloise
Policiales
“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito
Feroz asalto a alumnos a metros de una comisaría
La historia criminal de “Mantecoso” en La Plata
Nuevo golpe de los “falsos inquilinos” en La Plata
Golpe tras golpe: desbaratan parte de una banda que atacó comercios en la zona de Plaza Rocha

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla