En algunos barrios sale agua marrón o por goteo

Vecinos de barrio norte advirtieron un líquido oscuro y turbio / el dia

La operatividad correcta del suministro de agua potable es, otra vez, un dolor de cabeza en La Plata.

Sin solución a la vista, vecinos de localidades de la periferia y del centro del casco urbano desperdigaron una serie de reclamos en diálogo cono este diario durante la jornada de ayer: agua marrón y turbia, escasa o nula presión, y ausencia de respuestas primero de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

Una de las protestas nació en Barrio Norte, precisamente en calle 37 entre 14 y 15, donde residentes de la zona aseguraron que sus canillas despedían agua turbia y marrón.

“Todo comenzó por la mañana. No sabemos si se puede usar para cocinar o higienizarse”, contó la frentista en tanto que exhibió una imagen de un vaso con agua color ocre y carente de transparencia.

Otro portavoz vecinal dijo a este diario: “Pagamos el servicio y no puede ser que tengamos agua en estas condiciones”. Además, agregó que la problemática inició de manera repentina y que tienen miedo por inconvenientes sanitarios.

Mientras tanto, en la zona de 27 y 72, frentistas mostraron su enojo por un corte total en el suministro durante horas y que afectó tanto a viviendas como a los comercios.

“Hace bastante tiempo que no sale ni una gota. No podemos cocinar, limpiar ni bañarnos”, expresó una vecina que aseguró que la problemática sucede una y otra vez.

En San Carlos, en las adyacencias de 144 y 42, un frentista relató que “no hay presión de agua debido a la postergación del arreglo por una supuesta pérdida desde el pasado martes”.

También, vecinos de varias cuadras de Villa Castells manifestaron su malestar por la falta de agua, un inconveniente sostenido en el tiempo: “Estamos prácticamente sin servicio y nadie nos da una respuesta clara”, advirtió uno de ellos.

Esto último conduce a otro escollo que obstaculiza el funcionamiento: las respuestas insuficientes del Estado sobre el suministro tanto en su rol como prestador a través de ABSA, como controlador vía la Autoridad del Agua.

Sin ir más lejos, EL DIA solicitó información al Ministerio de Infraestructura bonaerense (del cuál depende) sobre funcionamiento, trámite de los reclamos vecinales y su contralor sobre la actividad de la compañía. No hubo respuesta.

En medio de la falta de certezas, ABSA -según el informe anual 2025 de la Defensoría Ciudadana de La Plata- aparece como la prestataria de servicios públicos que concentra la mayor cantidad de reclamos: en lo que va del año, acumuló 37.

Un dato no menor: las boletas de agua llegaron con aumentos que, por el último ajuste, pueden tocar el 100 por ciento.