FOTOS | Con procesión, música y cientos de fieles, celebraron a la Virgen de Luján en La Plata

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Durante la tarde noche de ayer, centenares de fieles platenses participaron este jueves de la tradicional celebración por un nuevo aniversario de la consagración de la Virgen de Luján como patrona de la Argentina, en una emotiva jornada desarrollada en la zona de 60 entre 27 y 28 de La Plata.
La actividad incluyó una multitudinaria procesión callejera que recorrió distintas arterias del barrio y contó con la presencia de la banda del Servicio Penitenciario Bonaerense, que acompañó la manifestación religiosa con música durante gran parte del recorrido.
La columna de fieles partió desde la parroquia ubicada en 60 entre 27 y 28 y avanzó por las calles de la zona, incluyendo un tramo por calle 58. De la celebración participaron estudiantes de los colegios San Pío X y Santa Teresa de Jesús, junto a docentes, familiares, vecinos y devotos de la Virgen.
En tanto, la fecha recuerda el 8 de mayo de 1887, cuando el entonces papa Pope Leo XIII coronó a la Virgen bajo la advocación de “Nuestra Señora de Luján” y la consagró como representante de la feligresía católica argentina. La mención cobró especial relevancia este año luego de la reciente designación del papa Pope Leo XIV.
Con el paso de los años, la Virgen de Luján también fue declarada patrona de las rutas argentinas en 1944, de la Policía Federal Argentina en 1946 y de los ferrocarriles argentinos en 1948.
La jornada se desarrolló en un clima de profunda devoción, acompañado por cánticos, banderas y muestras de fe que volvieron a reunir a una importante cantidad de vecinos en torno a una de las celebraciones religiosas más tradicionales del país.
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