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Política y Economía |Investigan una presunta red de sobornos

La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial

Chats y audios hallados en el celular del empresario Martín Migueles revelaron supuestos pagos ilegales

La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial

Martín Migueles, junto a wanda nara / web

9 de Mayo de 2026 | 02:18
Edición impresa

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en una de las causas que investiga maniobras irregulares vinculadas al dólar blue y al sistema de importaciones SIRA, un mecanismo que funcionó entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 para autorizar compras al exterior y permitir el acceso a dólares oficiales.

La investigación está a cargo del fiscal Franco Picardi y del juez federal Ariel Lijo, quienes avanzan sobre una presunta estructura de intermediación que habría cobrado coimas millonarias para acelerar autorizaciones de importación en medio de las fuertes restricciones cambiarias que regían durante la gestión de Alberto Fernández.

El expediente comenzó a tomar forma luego del análisis del celular del empresario Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo, donde se encontraron audios, chats y conversaciones que describen supuestos pagos ilegales de entre el 10 y el 15 por ciento para destrabar SIRA en cuestión de días.

“La saco rápido”: los audios que complican a los investigados

Entre las conversaciones incorporadas a la causa aparece un intercambio entre Migueles y un contacto identificado como “Adriel La Plata”, al que le ofrecía agilizar aprobaciones de importaciones a cambio de dinero.

En uno de los audios incorporados al expediente, Migueles aseguraba: “Yo consigo que te den la SIRA rápido”, mientras hablaba de porcentajes, pagos en dólares y operaciones que podían resolverse “en una semana con toda la furia”.

La causa también incluye diálogos con Ariel Germán Saponara, quien según registros laborales trabajaría en la Casa Rosada. Allí se detallan negociaciones por autorizaciones de importación vinculadas a autoelevadores y repuestos industriales. Según surge del expediente, una de las operaciones investigadas involucró un movimiento de 54.600 dólares.

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Los investigadores sostienen que los mensajes muestran un mecanismo aceitado en el que intermediarios coordinaban pagos, aprobaciones y reparto de ganancias, mientras las autorizaciones oficiales salían en apenas 10 días, muy por debajo de los plazos habituales que podían extenderse hasta seis meses.

Sospechas sobre funcionarios y “contactos adentro”

Otro de los nombres que aparece en el expediente es Héctor Ezequiel Caputto, alias “El Pipo”, señalado como uno de los contactos utilizados para destrabar operaciones SIRA. En varios mensajes se habla de dinero “para dejar adentro”, en referencia al supuesto pago a funcionarios o personas con capacidad de influencia dentro del sistema estatal.

En los intercambios también se mencionan figuras identificadas solamente como “la señora” y “Pato”, cuya identidad todavía intenta determinar la Justicia. Para los investigadores, esas referencias refuerzan la hipótesis de una red organizada de intermediación entre empresarios privados y sectores con acceso a la estructura administrativa.

A raíz de esos elementos, la Fiscalía solicitó información a la Secretaría de Comercio para determinar qué funcionarios autorizaron las operaciones investigadas y cuáles fueron los mecanismos internos utilizados para aprobarlas.

El otro eje: el millonario negocio del dólar blue

La causa no sólo apunta a las SIRA. También investiga un esquema financiero que habría permitido comprar dólares oficiales y volcarlos luego al mercado paralelo con ganancias extraordinarias durante los años de cepo cambiario.

Según la documentación incorporada al expediente, la operatoria involucraba casas de cambio, agencias financieras y sociedades utilizadas para adquirir divisas en el mercado oficial y luego comercializarlas en el circuito informal. Los investigadores calculan que el mecanismo habría movido al menos 900 millones de dólares.

En los intercambios se mencionan algunas figuras identificadas como “la señora” y “Pato”

El expediente menciona además a distintas agencias cambiarias y financistas, entre ellas Arg Exchange, vinculada a Migueles y Piccirillo, además de otras firmas bajo investigación por operaciones millonarias registradas entre 2022 y 2024.

En los últimos días, por pedido del fiscal Picardi, el juez Lijo ordenó nuevos allanamientos en domicilios de empresarios y financistas vinculados al expediente. Entre ellos aparecen Gonzalo Roberto Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro Calian, conocido por su cercanía con el futbolista Rodrigo De Paul.

Durante esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, tablets y documentación que ahora será peritada para reconstruir el circuito financiero y determinar el alcance de las maniobras investigadas.

Mientras tanto, la Justicia busca establecer si existió participación o connivencia de funcionarios públicos en un esquema que, según la hipótesis judicial, habría aprovechado las restricciones cambiarias y los mecanismos de autorización de importaciones para generar ganancias millonarias mediante pagos ilegales y operaciones financieras paralelas.

 

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