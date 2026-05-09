Hazaña argentina en el ajedrez: Faustino Oro es el nuevo Gran Maestro con solo 12 años

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El ajedrecista argentino Faustino Oro logró un nuevo hito histórico en la historia del deporte. Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, se convirtió este sábado en el segundo Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez mundial tras una destacada actuación en el Festival de Cerdeña.
El joven porteño alcanzó la marca luego de derrotar al maestro internacional polaco Bartlomiej Niedbala y mantenerse invicto con seis puntos en ocho rondas disputadas. Incluso una derrota en la última partida frente al ruso Ian Nepomniachtchi, ex retador al título mundial, no modificará este logro histórico.
Tras las tablas conseguidas el viernes ante el indio Leon Mendonca, Oro necesitaba una victoria para seguir en carrera por el objetivo mayor y lo logró con autoridad. Venció al polaco Niedbala y había quedado a medio punto de completar la performance requerida para obtener oficialmente el título de gran maestro otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez.
Sin embargo, la situación se modificó de forma drástica luego de que cayera sorteado para jugar contra Nepomniachtchi, ex número dos del mundo. Una partida que podría haber significado una dificultad enorme terminó siendo un gran favor. La puntuación del ruso, hoy 21° del ranking mundial, le permitió al argentino alcanzar la tercera norma sin necesidad de volver a sumar en el torneo.
Cabe destacar que Oro se había convertido en el maestro internacional más joven de la historia en junio de 2024 con apenas 10 años, 8 meses y 16 días. Además, en mayo de 2026, alcanzó su mejor ranking Elo clásico con 2528 puntos.
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