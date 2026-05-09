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Policiales

Detuvieron a dos delincuentes dentro de un jardín de infantes en Berisso

Detuvieron a dos delincuentes dentro de un jardín de infantes en Berisso
9 de Mayo de 2026 | 11:26

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Dos hombres fueron detenidos dentro del Jardín de Infantes N° 903 de Berisso, acusados de intentar cometer un robo en el establecimiento educativo. Además, los investigadores sospechan que podrían estar vinculados a otros hechos similares ocurridos recientemente en la región.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Tercera, que acudieron al lugar tras una alerta emitida por el sistema de monitoreo municipal.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al jardín los uniformados sorprendieron a los sospechosos dentro del edificio y procedieron a su aprehensión. Los detenidos fueron identificados como Marcelo Alejandro Viana, de 38 años, y Lautaro Sebastián Viscay, de 22.

Durante la inspección ocular, los agentes constataron un importante desorden en distintas aulas, con muebles y cajones abiertos y revueltos. Además, secuestraron dos bolsas de residuos negras que llevaba uno de los acusados.

Fuentes del caso indicaron que, al verificar los antecedentes de Viscay, se comprobó que tenía un comparendo compulsivo activo en una causa por “Hurto en grado de tentativa”.

Por otra parte, la Policía investiga si ambos sospechosos están relacionados con un robo denunciado el pasado 6 de mayo y con otros ilícitos de características similares cometidos en los últimos tiempos.

La causa fue caratulada como “Tentativa de hurto agravado por escalamiento” y quedó en manos de la UFI N° 8 del Departamento Judicial La Plata.

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