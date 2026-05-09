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VIDEO. Arquería en La Plata: Verónica Verdún, la vecina que llegó a la Selección Argentina y va al Mundial

La platense que comenzó tirando flechas como un pasatiempo familiar en el Tiro Federal y hoy representa al país. Su escuela inclusiva en Villa Elisa y el gran desafío del Mundial de Dakota del Sur.

9 de Mayo de 2026 | 17:20

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La arquería en La Plata atraviesa un momento de gran crecimiento y sus deportistas locales comienzan a pisar fuerte a nivel internacional. Lo que comenzó a fines de 2016 como una simple actividad compartida entre una madre y su hijo, terminó transformándose en una carrera deportiva de elite.

Verónica Verdún, vecina de nuestra ciudad, pasó de las clases de iniciación en el histórico Tiro Federal de La Plata a integrar la Selección Argentina, un orgullo que, según confiesa, nunca imaginó alcanzar.

En un mano a mano con EL DIA la deportista local repasó su increíble trayectoria. "Para mí esto es una pasión. Ponerme por primera vez la camiseta argentina fue un orgullo inmenso", relató Verónica.

Sin embargo, su camino en el tiro con arco no fue únicamente competitivo; la disciplina se convirtió en su "cable a tierra" para combatir el estrés diario. Además, Verdún derriba mitos sobre este deporte, destacando que no existen límites para empezar: "Puede haber alumnos desde los 5 hasta los 90 años, no hay edad para la arquería".

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ARQUERÍA ADAPTADA EN LA PLATA, UN DEPORTE INCLUSIVO Y TERAPÉUTICO

Verónica no solo compite al máximo nivel, sino que también dedica gran parte de su tiempo a la enseñanza. A través de su escuela de arquería Artemisa, y brindando clases en el Club San Jorge de Villa Elisa, impulsa fuertemente la arquería adaptada.

Durante la entrevista, compartió experiencias conmovedoras sobre el impacto de la disciplina en personas con discapacidad. Relató cómo es enseñar a tirar a personas no videntes —entrenando ella misma y los instructores con los ojos vendados para empatizar y estar en igualdad de condiciones— y destacó el impacto positivo en niños con autismo. "La concentración absoluta que requiere el tiro con arco ayuda a bajar los niveles de ansiedad; es un avance emocional total para los chicos", explicó la instructora platense.

EL DESAFÍO DEL MUNDIAL DE ARQUERÍA 3D

Con la mirada puesta en el futuro cercano, Verdún se prepara para su próximo y más grande objetivo deportivo: el Mundial de Arquería 3D, que se llevará a cabo a partir del 28 de septiembre en Dakota del Sur, Estados Unidos.
El camino hacia la competencia internacional está marcado por el esfuerzo y la autogestión. Para este viaje, cuenta con el apoyo del Sindicato de Telefónicos SOEESIT La Plata.

La historia de Verónica Verdún es una muestra más del talento local y de cómo la arquería en La Plata sigue sumando adeptos, combinando la alta competencia con la inclusión, la familia y la salud mental.

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