En la previa de los Martín Fierro, Marley reavivó su pelea con del Moro: “Lo ponen siempre”

Como todos los años, la previa a los premios Martín Fierro está cargada de polémicas. En esta oportunidad, Marley y Florencia Peña evidenciaron su enojo durante una charla en su programa de Luzu TV donde apuntaron con ironía contra Santiago del Moro y cuestionaron algunas decisiones de Aptra.

En medio de la conversación en su programa “El Show del Verano”, la actriz argentina expuso su sorpresa con la ausencia de Marley entre los nominados a mejor conducción masculina, a pesar de la gran cantidad de nombres incluidos en distintas categorías.

Lejos de esquivar el tema, el conductor reaccionó entre risas, aunque dejando en claro cierta incomodidad por la situación. “Lo que me llama la atención es que en mejor conductora pusieron a todas las conductoras que existen, hay 7 nominadas. En masculino pusieron 4 o 5 y a mí no me pusieron”, lanzó con tono irónico.

El momento más filoso llegó cuando Peña pidió repasar quiénes sí estaban ternados. Fue entonces cuando Marley disparó sin vueltas: “A (Santiago) del Moro lo ponen siempre”. Sin embargo, para alejarse de la polémica, aclaró inmediatamente que algunos de los elegidos sí le parecían acertados, mencionando a Darío Barassi y Nicolás Occhiato.

Marley habló sobre la terna de "Mejor Conductor" en #ElShowDelVerano y tiró un palito a Santiago del Moro. pic.twitter.com/b7RcUPS2cf — emi (@eeemiliano) May 8, 2026

Sin embargo, la actriz estuvo lejos de calmar la situación y redobló la apuesta después de exponer la cantidad de nominadas a la terna de mejor conductora femenina: “¿Y en los conductores? ¿Hay menos para que se lo gane Del Moro?”. La reacción inmediata de Marley fue una risa nerviosa, mientras Florencia remató filosa: “¿Qué, dije algo malo?”.

Cabe señalar que no es la primera vez que Marley deja entrever cierta incomodidad con del Moro. El año pasado había deslizado una chicana relacionada con el momento en el que el conductor de Gran Hermano ganó el premio mientras conducía la gala, una situación que volverá a repetirse este año.

Asimismo, vale señalar que muchos periodistas especializados en espectáculos dejaron a entrever que, con la llegada de del Moro a Telefe, Marley habría dejado de ser el conductor estrella del canal de las tres pelotas.