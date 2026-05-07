Gran concurso de EL DIA por el álbum y figuritas del Mundial: entra, escanea el QR y ¡participá!

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La cuenta regresiva para una nueva Copa del Mundo 2026 ya empezó y la pasión futbolera vuelve a adueñarse de las calles, los kioscos y las charlas cotidianas. La Selección Argentina buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella para seguir alimentando una historia gloriosa que mantiene en vilo a millones de hinchas alrededor del planeta.
Por eso, EL DIA se prende a la locura de chicos y grandes y larga un gran concurso para los coleccionistas del álbum.
Como ocurre en cada Mundial, la fiebre por el torneo más importante a nivel selección ya comenzó a sentirse con fuerza y uno de los grandes protagonistas vuelve a ser el clásico álbum de figuritas.
Grandes y chicos se lanzan nuevamente a la búsqueda de sobres, intercambios y figuritas difíciles, en medio de una verdadera revolución que se replica en kioscos, plazas, colegios y redes sociales.
En ese sentido, el diario El DIA se suma a la pasión mundialista y lanza un súper concurso para acompañar a sus lectores en la previa de la máxima cita del deporte rey.
El premio será un álbum oficial del Mundial junto a 20 sobres de figuritas para empezar a completar la colección y vivir el camino hacia la Copa del Mundo de una manera especial.
Participar es muy sencillo. Los lectores deberán escanear el código QR que se encuentra en el matutino, completar los datos requeridos y responder una sola pregunta: ¿Cuántas selecciones del continente africano disputarán el actual Mundial? Entre todos los participantes que respondan correctamente se realizará el sorteo del premio.
La iniciativa busca compartir la emoción que genera cada edición mundialista y premiar a los fanáticos que ya empiezan a palpitar el torneo que paraliza al planeta. Porque el álbum no es solamente una colección de figuritas, es también un ritual que atraviesa generaciones, despierta recuerdos y reúne a familias y amigos alrededor de una misma pasión.
Mientras la Selección Argentina se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional con la ilusión de defender el título, los hinchas ya empiezan a jugar su propio Mundial desde mucho antes del pitazo inicial. Y en ese camino, las figuritas vuelven a ocupar un lugar central.
El furor es tal que, como sucede en cada edición, muchos kioscos registran una alta demanda de sobres y álbumes, transformando cada figurita difícil en un auténtico tesoro para los coleccionistas. Ahora, gracias a este concurso del diario El DIA, los lectores tendrán la posibilidad de comenzar la colección de manera gratuita y sumarse a la locura mundialista.
La pelota todavía no comenzó a rodar por las canchas de Estados Unidos, México y Canadá, pero la pasión del futbolero de ley ya está en marcha.
Habrá en juego 20 paquetes y la pregunta es ¿Cuántas selecciones del continente africano fomarán parte
de la Copa del Mundo?
ya se vive el mundial 2026
POR MES*
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