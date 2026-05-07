Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: salió hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Marcas y Tendencias

Gran concurso de EL DIA por el álbum y figuritas del Mundial: entra, escanea el QR y ¡participá!

Gran concurso de EL DIA por el álbum y figuritas del Mundial: entra, escanea el QR y ¡participá!
7 de Mayo de 2026 | 21:08

Escuchar esta nota

La cuenta regresiva para una nueva Copa del Mundo 2026 ya empezó y la pasión futbolera vuelve a adueñarse de las calles, los kioscos y las charlas cotidianas. La Selección Argentina buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella para seguir alimentando una historia gloriosa que mantiene en vilo a millones de hinchas alrededor del planeta.

Por eso, EL DIA se prende a la locura de chicos y grandes y larga un gran concurso para los coleccionistas del álbum.

Como ocurre en cada Mundial, la fiebre por el torneo más importante a nivel selección ya comenzó a sentirse con fuerza y uno de los grandes protagonistas vuelve a ser el clásico álbum de figuritas.

Grandes y chicos se lanzan nuevamente a la búsqueda de sobres, intercambios y figuritas difíciles, en medio de una verdadera revolución que se replica en kioscos, plazas, colegios y redes sociales.

En ese sentido, el diario El DIA se suma a la pasión mundialista y lanza un súper concurso para acompañar a sus lectores en la previa de la máxima cita del deporte rey.

El premio será un álbum oficial del Mundial junto a 20 sobres de figuritas para empezar a completar la colección y vivir el camino hacia la Copa del Mundo de una manera especial.

Participar es muy sencillo. Los lectores deberán escanear el código QR que se encuentra en el matutino, completar los datos requeridos y responder una sola pregunta: ¿Cuántas selecciones del continente africano disputarán el actual Mundial? Entre todos los participantes que respondan correctamente se realizará el sorteo del premio.

La iniciativa busca compartir la emoción que genera cada edición mundialista y premiar a los fanáticos que ya empiezan a palpitar el torneo que paraliza al planeta. Porque el álbum no es solamente una colección de figuritas, es también un ritual que atraviesa generaciones, despierta recuerdos y reúne a familias y amigos alrededor de una misma pasión.

Mientras la Selección Argentina se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional con la ilusión de defender el título, los hinchas ya empiezan a jugar su propio Mundial desde mucho antes del pitazo inicial. Y en ese camino, las figuritas vuelven a ocupar un lugar central.

El furor es tal que, como sucede en cada edición, muchos kioscos registran una alta demanda de sobres y álbumes, transformando cada figurita difícil en un auténtico tesoro para los coleccionistas. Ahora, gracias a este concurso del diario El DIA, los lectores tendrán la posibilidad de comenzar la colección de manera gratuita y sumarse a la locura mundialista.

La pelota todavía no comenzó a rodar por las canchas de Estados Unidos, México y Canadá, pero la pasión del futbolero de ley ya está en marcha.

Habrá en juego 20 paquetes y la pregunta es ¿Cuántas selecciones del continente africano fomarán parte

de la Copa del Mundo?

ya se vive el mundial 2026

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

Más Noticias

La tormenta golpeó en La Plata, que sigue amenazada por lluvias y ráfagas

Muslera-Tiago, la dupla esencial que sostiene la ilusión de una gran Copa

Vélez-Gimnasia: casi un clásico de los ‘90

Expediciones polares, montañismo y suites de hasta U$S 25mil: las bondades del crucero del hantavirus

VIDEO.- Un piquete en la rotonda de la Autopista provocó varias horas de caos en el tránsito

Polémica con Maxi López: una platense le hizo una demanda millonaria

Cruce Milei - Bullrich por la situación de Adorni

Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio
+ Leidas

La transformación del Estadio Único: qué se sabe de la llegada del Hard Rock Cafe a La Plata

La tormenta golpeó en La Plata, que sigue amenazada por lluvias y ráfagas

Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio

Arroyo Salgado lanzó una sorpresiva hipótesis sobre la muerte de Nisman

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha en Cusco

La buena noticia para visitar a Flamengo

VIDEO.- Un piquete en la rotonda de la Autopista provocó varias horas de caos en el tránsito

Estudiantes sumó un punto que vale ante Cusco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla