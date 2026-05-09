Cien años de vida y una costumbre intacta: la historia de Marcelo, un lector que creció con EL DIA

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Ingeniero Agrónomo, exbasquetbolista y lector histórico del diario, celebró su centenario de vida con una lucidez envidiable
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Hay costumbres que definen una identidad. Para Marcelo Adolfo Galli, esas páginas de papel tinta que llegan cada mañana a su casa en La Plata no son solo información; son el registro de su propia historia. Este 9 de mayo, rodeado de sus hijos Marcelo, Laura y Gastón, además de nietos y bisnietos, celebró 100 años de una vida profundamente ligada a las diagonales y al diario EL DIA.
Ingeniero Agrónomo de profesión y "tripero" de alma, Galli guarda en su memoria postales de una ciudad que ya no existe. De niño, en épocas donde la inmediatez era una utopía, caminaba hasta la sede de EL DIA para buscar lo que hoy parece estar a un clic: el resultado de su querido Gimnasia y Esgrima La Plata cuando jugaba de visitante o las últimas novedades de una Segunda Guerra Mundial que mantenía en vilo a todo el planeta.
Ese vínculo con el diario también fue protagonista en sus años de gloria deportiva. Marcelo fue una figura destacada del básquet local, vistiendo con orgullo la camiseta del Club Universitario y representando a la Selección Provincial. De aquellos años, aún conserva todos los recortes de las coberturas que realizó EL DIA.
En este siglo de vida, el motor principal de Marcelo ha sido su familia, compartiendo cada paso del camino junto a su esposa Elvira y sus hijos Marcelo, Laura y Gastón, quienes hoy celebran con orgullo a su padre. Con una lucidez que asombra y la alegría de los años bien vividos, Galli celebra un siglo de vida. Es un testigo privilegiado del crecimiento de La Plata, un hombre que supo leer la historia mientras la protagonizaba, siempre con el diario como fiel compañero.
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