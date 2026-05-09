Suertes distintas para los platenses en Roma: Tirante avanzó a tercera ronda y Etcheverry quedó afuera

El tenista platense Thiago Tirante atraviesa su mejor momento en el circuito tenístico. En la madrugada argentina avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma después de vencer a Cameron Norrie, quien lo había eliminado en el Torneo de Madrid, por 6-3 y 7-5 en una hora y 19 minutos de juego.

En el inicio del partido, el nacido en La Plata golpeó rápidamente y tomó ventaja por 3-0. Ese quiebre supo conservarlo para llevarse el primer parcial por 6-3. En el segundo set, ambos tenistas mantuvieron sus servicios, aunque Tirante tuvo oportunidades de quebrar en el tercer y séptimo game. Luego de desaprovechar esas chances, finalmente en el undécimo juego volvió a romper el saque de su rival para sellar el triunfo por 7-5.

Sealed with an ace 💥@TiranteThiago avenges his loss in Madrid to Norrie with a 6-3, 7-5 win in Rome#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/Cd81RZZZX0 — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 9, 2026

Cabe destacar que el platense en lo que va de la temporada cuenta con un récord de 13 triunfos y 20 derrotas, incluida las semifinales del ATP 250 de Houston. En la siguiente instancia enfrentará al italiano Flavio Cobolli en busca de llegar a los octavos de final de un Masters 1000 por primera vez en su carrera.

Asimismo, virtualmente ya aparece como número 61 del mundo, siendo su mejor clasificación histórica en lo que lleva como profesional.

No pudo ser para Etcheverry

Tomás Etcheverry, el mejor tenista argentino del circuito (ocupa la posición N.º26 del ranking), sufrió una impensada derrota en su debut en la capital italiana ante el tenista local Mattia Bellucci por 5-7, 6-2 y 6-3 en más de dos horas de juego.

A pesar de haber ganado el primer parcial, todo se volvió cuesta arriba para el jugador nacido en La Plata. Su rival contó con apoyo total del público y elevó de gran manera su nivel de tenis. Con dos quiebres y mucha firmeza a la hora de sacar, igualó el marcador.

Mattia Bellucci takes down Tomas Martin Etcheverry to keep the home crowd roaring in Rome 🇮🇹#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/7GxXlnqTal — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 9, 2026

En el set decisivo, Etcheverry no supo aprovechar el triple break point con el que contó en el primer game del parcial. De ahí en más, todos los turnos de saque del platense fueron disputados, hasta que en el séptimo game se dio el decisivo quiebre para Bellucci.

Cabe señalar que el platense llegaba en una gran forma tenística a Roma ya que venía de alcanzar de manera consecutiva los octavos de final en los Masters 1000 de Miami, Montecarlo y Madrid. En las próximas horas, Etcheverry viajaría a Burdeos para disputar un Challenger que reparte 175 puntos al ganador del torneo.