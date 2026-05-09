Suertes distintas para los platenses en Roma: Tirante avanzó a tercera ronda y Etcheverry quedó afuera

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros
VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros
VIDEO.- Aparecieron nuevos videos de la pelea en Psicología de la UNLP: estudiantes denuncian amenazas y agresiones
Por qué la inflación todavía no baja del 2% y qué esperan los economistas para los próximos meses
Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido
VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros, ráfagas de viento y fuertes lluvias
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Afiliados del IOMA denuncian la caída de cobertura de insumos y medicamentos
Por la ciclogénesis, se extiende este sábado el alerta por fuertes vientos en La Plata y baja la sensación térmica
Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo
Le dieron el alta a Máximo Kirchner tras la operación en el Hospital Italiano de La Plata
Ganá el álbum y figuritas del Mundial: escaneá el QR y participá del concurso de EL DIA auspiciado por Rapicuotas
Bullrich subió a Karina al ring antes de tiempo por el "caso Adorni"
VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local
Sábado crítico para el tránsito en La Plata: una tríada de choques en apenas un par de horas
ARCA acusa a Tapia y a Toviggino de evasión y asociación ilícita
Milei no quiere "tirar a Adorni por la ventana" y se puso el traje de escudero ante el "fuego amigo"
El gobierno de EEUU reportó que atacó y hundió otra "narcolancha" en el Pacífico
La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Cayó una dupla acusada de varios robos en comercios de La Plata: iban en un Uber y tenían una réplica de pistola
VIDEO. Silbidos, una promesa y 6 décadas de amor en La Plata
VIDEO. Increíble robo en La Plata: usó un cochecito de bebé para llevarse caños de bronce
Dramático incendio en una casa de La Plata: trabajaron bomberos de dos cuarteles
La agenda deportiva del sábado con fútbol, básquet, rugby y más: horarios y TV
Detuvieron a dos delincuentes dentro de un jardín de infantes en Berisso
FOTOS | Con procesión, música y cientos de fieles, celebraron a la Virgen de Luján en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El tenista platense Thiago Tirante atraviesa su mejor momento en el circuito tenístico. En la madrugada argentina avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma después de vencer a Cameron Norrie, quien lo había eliminado en el Torneo de Madrid, por 6-3 y 7-5 en una hora y 19 minutos de juego.
En el inicio del partido, el nacido en La Plata golpeó rápidamente y tomó ventaja por 3-0. Ese quiebre supo conservarlo para llevarse el primer parcial por 6-3. En el segundo set, ambos tenistas mantuvieron sus servicios, aunque Tirante tuvo oportunidades de quebrar en el tercer y séptimo game. Luego de desaprovechar esas chances, finalmente en el undécimo juego volvió a romper el saque de su rival para sellar el triunfo por 7-5.
Cabe destacar que el platense en lo que va de la temporada cuenta con un récord de 13 triunfos y 20 derrotas, incluida las semifinales del ATP 250 de Houston. En la siguiente instancia enfrentará al italiano Flavio Cobolli en busca de llegar a los octavos de final de un Masters 1000 por primera vez en su carrera.
Asimismo, virtualmente ya aparece como número 61 del mundo, siendo su mejor clasificación histórica en lo que lleva como profesional.
Tomás Etcheverry, el mejor tenista argentino del circuito (ocupa la posición N.º26 del ranking), sufrió una impensada derrota en su debut en la capital italiana ante el tenista local Mattia Bellucci por 5-7, 6-2 y 6-3 en más de dos horas de juego.
A pesar de haber ganado el primer parcial, todo se volvió cuesta arriba para el jugador nacido en La Plata. Su rival contó con apoyo total del público y elevó de gran manera su nivel de tenis. Con dos quiebres y mucha firmeza a la hora de sacar, igualó el marcador.
En el set decisivo, Etcheverry no supo aprovechar el triple break point con el que contó en el primer game del parcial. De ahí en más, todos los turnos de saque del platense fueron disputados, hasta que en el séptimo game se dio el decisivo quiebre para Bellucci.
Cabe señalar que el platense llegaba en una gran forma tenística a Roma ya que venía de alcanzar de manera consecutiva los octavos de final en los Masters 1000 de Miami, Montecarlo y Madrid. En las próximas horas, Etcheverry viajaría a Burdeos para disputar un Challenger que reparte 175 puntos al ganador del torneo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí