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Policiales

Impactante choque en barrio Aeropuerto: un auto se incrustó dentro de una farmacia y de milagro no hubo heridos

Impactante choque en barrio Aeropuerto: un auto se incrustó dentro de una farmacia y de milagro no hubo heridos
9 de Mayo de 2026 | 13:42

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Momentos de tensión se vivieron este sábado al mediodía en barrio Aeropuerto, en La Plata, luego de que un automóvil terminara incrustado dentro de una farmacia ubicada sobre avenida 7 entre 609 y 610.

Según pudo verse en el lugar, el vehículo perdió el control y atravesó el frente del comercio, quedando prácticamente dentro del local. La escena generó conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona, que rápidamente se acercaron para asistir y observar lo ocurrido.

A pesar de la violencia del impacto, y de los importantes daños materiales registrados en el frente de la farmacia, no hubo que lamentar personas heridas, en un hecho que fue calificado por los presentes como “un milagro”.

Tras el choque, personal policial y vecinos trabajaron en el lugar mientras se intentaba establecer cómo ocurrió el accidente. El tránsito en la cuadra permaneció parcialmente afectado durante varios minutos.

Las imágenes del episodio muestran al auto detenido dentro del ingreso del comercio, mientras curiosos y clientes observaban los destrozos ocasionados por el impacto.

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