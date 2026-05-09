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El diputado nacional Máximo Kirchner recibió este sábado el alta médica del Hospital Italiano de La Plata, luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica programada por un tumor benigno.
La noticia fue confirmada mediante un parte oficial emitido por el centro de salud platense, donde se indicó que el dirigente presentó una “buena evolución posoperatoria” tras la parotidectomía bilateral a la que fue sometido.
“En el día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación a Máximo Carlos Kirchner”, señala el comunicado firmado por el director general del hospital, Roberto Martínez.
Además, el parte médico informó que el referente de Unión por la Patria continuará con “seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario”.
Kirchner había sido intervenido quirúrgicamente en las últimas horas en el Hospital Italiano de La Plata por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral, un tumor benigno en las glándulas salivales. Desde el primer momento, el centro de salud había informado que la cirugía fue programada y que el paciente evolucionaba favorablemente.
En las últimas horas, distintos medios nacionales también confirmaron que el dirigente fue dado de alta y continuará la recuperación en su domicilio bajo controles médicos.
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