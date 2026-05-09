Bullrich subió a Karina al ring antes de tiempo por el "caso Adorni"

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La interna en el corazón de La Libertad Avanza ha sumado un capítulo de alto voltaje que amenaza con quebrar la paz en la cúpula del poder. Según trascendió en las últimas horas, la senadora Patricia Bullrich habría decidido subir al ring a Karina Milei al presionar públicamente por la transparencia patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo que comenzó como un ruido de pasillo por el crecimiento económico del funcionario se convirtió en una declaración de guerra política, ya que para Bullrich la permanencia de las dudas sobre Adorni no es solo un flanco ético, sino un lastre electoral en la Ciudad de Buenos Aires, donde el electorado es históricamente sensible a las sospechas de corrupción.
Según una versión periodística que cobró fuerza tras las declaraciones de la exministra, existe una contradicción directa entre los dichos de Javier Milei y la realidad de las conversaciones privadas. Mientras el Presidente intentó bajarle el tono a la polémica sugiriendo que Bullrich solo se había adelantado a una noticia programada, desde el entorno de la senadora aseguran que el mandatario habría faltado a la verdad al afirmar que Adorni planeaba presentar su documentación de inmediato. De acuerdo con fuentes inobjetables del círculo íntimo de Bullrich, el presidente le habría confesado que el funcionario no pensaba adelantar nada hasta el límite legal de julio, lo que motivó el reclamo público de la senadora para evitar que el escándalo arrastrara a todo el espacio al abismo.
Esta jugada es interpretada como un desafío directo a la verdadera jefa política, Karina Milei. Bullrich, con cinco décadas de gimnasia política, habría detectado que el blindaje emocional y político que los hermanos ofrecen a Adorni está generando un costo que el oficialismo no puede permitirse. El pedido de una declaración jurada inmediata es el punto de mayor fricción, principalmente porque el jefe de Gabinete se encontraría en una encrucijada contable. El temor en su equipo técnico sería que cualquier rectificación posterior, tras la aparición de nuevos gastos o viajes que siguen surgiendo en sede judicial, complique aún más su situación legal.
Entre los puntos que el funcionario habría de aclarar se destaca una propiedad en el country Indio Cuá, cuyas remodelaciones por sumas siderales habrían sido abonadas en efectivo y sin facturación oficial. Asimismo, la justicia posó su lupa sobre un departamento en Caballito adquirido mediante un préstamo privado poco habitual y un polémico viaje en avión privado a Punta del Este que habría sido financiado por terceros vinculados al mundo empresarial. A esto se sumarían vacaciones de lujo en Aruba que no guardarían relación con el desempeño modesto e inestable que Adorni exhibió históricamente en la actividad privada.
A pesar de que el Presidente habría encabezado reuniones de gabinete para ratificar su confianza en el funcionario, asegurando incluso que no está dispuesto a soltarlo aunque eso afecte las chances electorales, el clima parece ser irreversible. Según analistas, el apoyo militante ha desaparecido y la imagen de Adorni se encuentra en mínimos históricos. La semana entrante será clave, ya que el peritaje sobre el teléfono de un contratista podría aportar los datos definitivos que terminen por confirmar si la presión de Bullrich fue un movimiento estratégico para salvar al Gobierno o el inicio de una fractura interna de consecuencias impredecibles.
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