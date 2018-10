“Un personaje único en el país”

Erigen en City Bell una estatua en homenaje al Cura Brochero. Su relación con ateos y figuras del liberalismo. Antes de misionar por las sierras fue profesor de filosofía en la Universidad de Córdoba

Por MARCELO ORTALE

marhila2003@yahoo.com.ar

A José Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914) se lo conoce poco en el país. Se lo conoce un poco más si se habla del “Cura gaucho” y bastante menos si se señala que –antes de irse a misionar en mula a las sierras- fue un hombre ilustrado, profesor de filosofía en la Universidad de Córdoba, en donde había estudiado junto a hombres gravitantes de la historia argentina.

Su tarea pastoral eclipsa hasta hoy a una figura pública, que aportó su sabiduría y su presencia solidaria en el bajo social, pero cuya influencia cultural se propagó a través de pensadores y novelistas como Leopoldo Lugones, Manuel Gálvez y Hugo Wast hacia la cultura argentina.

Ahora la comunidad de City Bell decidió que hay que popularizarlo en nuestra zona. Darle una suerte de ciudadanía regional, un pasaporte platense.

Así que dentro de cinco días, el 19 de este mes, la estatua de Brochero –una figura de cuerpo entero, de unos dos metros de alto- será emplazada en la rotonda de la calle Güemes, pasando la barrera del ferrocarril en dirección al barrio Savoia. Será el cuarto monumento erigido en la vía púbica de la localidad, precedido por los de San Martín, Belgrano y Mitre.

La estatua fue creada por el escultor platense Ricardo Collar, que reside hace diez años en Irlanda y que donó ahora la figura que será emplazada en los próximos días.

Cabe señalar que el 20 de diciembre pasado, el Concejo Deliberante platense sancionó una ordenanza que, en su parte resolutiva, autoriza a instalar en la mencionada rotonda “una imagen de tamaño natural de San Gabriel del Rosario Brochero, conocido popularmente como “Cura Brochero”, en norma refrendada por el presidente Fernando Ponce.

“Con esta iniciativa, quisimos resaltar y conocer más la figura y la misión que animó el camino de Brochero. Descubriendo el valor de la vida de los Santos y de la especial cercanía y originalidad de este cura del interior de Córdoba, buscamos animar nuestro compromiso diario como comunidad cristiana, con los rasgos y notas que iluminaron su vida y siguen siendo actuales para nosotros hoy” dice el padre Jorge González, a cargo de la cercana parroquia Inmaculado Corazón de María.

Añadió que “la preocupación social, el ánimo misionero, el sentido del humor, el liderazgo, las ideas claras, la sencillez de vida, su capacidad de vinculaciones humanas, su vida de oración, su relación con la mujer, son algunas de las cosas que me cautivaron de su persona y que dan para hablar mucho! ¡Como modelo sacerdotal es genial! ¡Además fue un Santazo y bien nuestro…!”, agregó el párroco citybelense.

Brochero sintió el llamado de los enfermos de la epidemia de cólera de 1867

Las historias destacan que después de sus primeros años como sacerdote en la Catedral de Córdoba y en un colegio católico de esa ciudad, Brochero sintió el llamado de los enfermos y moribundos de la epidemia de cólera que se desató en esa ciudad en 1867 e inició después, en el valle de Traslasierra, un derrotero solidario que jamás abandonó.

Veinte años más adelante un diario cordobés definió así su accionar: “ Brochero es un hombre de carne y huesos: dice misa, confiesa, ayuda a bien morir, bautiza, consagra la unión matrimonial, etc. Y sin embargo es una excepción: practica el Evangelio. ¿Falta un carpintero? Es carpintero. ¿Falta un peón? Es un peón. Se arremanga la sotana en donde quiera, toma la pala o la azada y abre un camino público en 15 días, ayudado por sus feligreses. ¿Falta todo? ¡Pues él es todo! y lo hace todo con la sonrisa en los labios y la satisfacción en el alma, para mayor gloria de Dios y beneficio de los hombres, y todo sale bien hecho porque es hecho a conciencia. Y no ha hecho solamente caminos públicos: Ha hecho también una buena Iglesia. Ha hecho, además, un gran colegio... ¡y todo sin subsidio de la provincia, sin erogación por parte de los miembros de la localidad! ¡Lo ha hecho todo con sus propias garras! ¿Milagro? No. La cosa es muy sencilla. Es cuestión de honradez y voluntad. En otros términos: es cuestión de haber tomado el apostolado en serio, como lo ha tomado el cura Brochero”.

LOS AMIGOS

Evangelina del Forno, una de los numerosos autores que escribieron sobre el cura cordobés, dice en su libro “Brochero, pregonero del amor” que para el sacerdote no había barreras –ni siquiera religiosas- que impidieran el culto de la amistad: “Por todo esto no puede extrañarnos que siga tratando con el mismo cariño que cuando eran compañeros a un liberal a ultranza, el gobernador de Córdoba y luego presidente de la República, Miguel Juárez Celman”, con quien mantuvo habitual correspondencia e inundó a pedidos a favor de los pobres.

Cuando lo nombraron presidente a Juárez Celman, el cura Brochero –cuyo lenguaje coloquial, a la hora de pedir algún favor, admitía algunas licencias - le escribió al nuevo mandatario: “Hacé una gauchada, carajo, viniendo a ver mi obra antes de que te vayas a Buenos Aires, porque es preciso verla, para que te gloríes de una obra que la debes considerar tuya porque la he hecho yo, así como yo me hincho de todo lo que tú has hecho”.

Félix Luna ha sostenido que “el cura Brochero es un personaje realmente único. Curas hubo y hay muchos, curas agauchados también, hombres de Dios abundan (por suerte). Pero la extraña mixtura de un sacerdote que sentía profundamente su ministerio y al mismo tiempo tuviera una conexión tan fácil y natural con la gente, un cura que podía tratar al mismo tiempo a los paisanos de Traslasierra y a los poderosos de la capital, de la provincia o de la Nación, que se preocupara por la salud espiritual de sus feligreses, pero también de sus necesidades materiales… se da muy pocas veces y creo que la personalidad de José Gabriel Brochero es la única que reúne en nuestro país todas estas líneas”.

Montado en su mula “Malacara” recorrió los caminos y las sierras cordobesas

Montado en su mula “Malacara” recorrió los caminos de los llanos y sierras cordobeses, atendió enfermos, trabajó junto a los paisanos en el tendido de caminos, construyó un acueducto desde el río Panaholma, atendió distintas parroquias, edificó colegios y casas de retiro. Ya entrado en años, el padre Brochero contrajo la lepra, luego de haber convivido con enfermos que padecían esa enfermedad y por esta razón quedó sordo y ciego antes de morir en 1914.

EL ARTE Y BROCHERO

En 1941 el director cinematográfico Lucas Demare filmó en blanco y negro la película “Cura gaucho”, filmada en blanco y negro y protagonizada por Enrique Muiño. Allí se retrató la vida y obra del cura cordobés.

Tiempo después, en 1988, el folklorista de esa provincia, Carlos Di Fulvio presentó la cantata Brocheriana, en el teatro Libertador San Martín de Córdoba, obra que se recreó luego en diversos teatros.

En tanto, en septiembre de 2015 se conoció “Cura Brochero, la película”, un documental ficcionado que, en su argumento, utiliza el ‘detrás de escena’ del film con la búsqueda del actor que interprete el papel principal y las motivaciones del mismo.

En cuanto al proceso de canonización de Brochero, se inició en 1960. Con posterioridad, fue declarado venerable por el papa Juan Pablo II en 2004, y beatificado en una ceremonia presidida por el cardenal Angelo Amato en la pequeña localidad cordobesa de Villa Cura Brochero el 14 de septiembre de 2013, durante el pontificado del papa Francisco. Fue canonizado el 16 de octubre de 2016, en una celebración presidida por el actual pontífice.