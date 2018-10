A la vecina de 106 años que recibió abultadas facturas de gas ahora le cortaron el servicio

La empresa Camuzzi aduce que fue por presuntas fallas internas en la vivienda y desde la Defensoría del Pueblo piden una alternativa

La situación de las vecinas de Ringuelet a quienes Camuzzi le cortó el gas es dramática. Con 106 y 81 años madre e hija tuvieron primero que asumir una importante merma de sus ingresos por un préstamo que solicitaron para pagar las abultadas facturas de gas que estaban recibiendo, y después pasar por el retiro del medidor por parte de la distribuidora del fluido, que adujo que la instalación y los artefactos de la casa de 3 entre 519 y 520 presentaban “irregularidades” y les advirtió que para devolverle el servicio las mujeres deben contratar un gasista matriculado que solucione esas fallas. Conclusión: sin suministro desde hace unos días, las jubiladas calientan agua en una pava eléctrica que les acercó un vecino y así se arreglan.

“Llegaron de Camuzzi a revisar, según me dijeron, si había una pérdida porque no podían entender la facturas tan caras que nos llegaron”, contó a EL DIA Elsa Martínez Fernández, la jubilada que atraviesa junto a su centenaria madre la angustiante circunstancia de no contar con gas para las más elementales necesidades de la vida cotidiana. “Se fijaron y dijeron que encontraron desperfectos en la estufa, la cocina y el termotanque. Resulta que mi marido era gasista matriculado, plomero y maestro mayor de obras y no sirve nada de lo que hizo”, prosiguió irónica y concluyó: “se aprovechan porque estoy sola, porque no está él acá”.

Elsa tuvo que sacar préstamos para afrontar el pago de boletas de gas que le demandaban a las mujeres 6 y 8 mil pesos. Y es que con los haberes jubilatorios que cobran no les hubiera alcanzado para abonar esos importes.

Ante la consulta de este diario, Camuzzi respondió que se quitó el medidor de la vivienda porque “se constató que había artefactos fuera de norma, conductos de ventilación y evacuación de gases irregulares, y conexiones no declaradas en legajo”. Voceros de la prestataria aseguraron que en cuanto un gasista matriculado regularice la instalación “contarán de nuevo con el servicio”.

Para la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que intervino en el caso, Camuzzi les cortó el servicio a la vecinas por falta de pago, “pero lo encubre con la versión de los problemas en la instalación, que pueden ser reales pero ni siquiera buscaron una alternativa”.

El organismo cuestionó, además, el proceder de Camuzzi porque “el Enargas da un plazo para que arreglen las instalaciones antes de cortar el gas, cosa que en este caso no pasó”.