Platenses que cruzan fronteras para correr exigentes maratones por todo el mundo

Relatan sus experiencias en la Antártida, con térmicas de 15 grados bajo cero e intensos vientos, o en la China, bajo la lluvia cruzando montañas con empinadas pendientes, entre otras

Correr es una parte de la cosa. La otra es interactuar con otras culturas, hacer amigos en otros países, conocer mundo y participar de algunas de las maratones más importantes, convocantes o exóticas del planeta. Así es la experiencia de los corredores platenses que cruzan fronteras para animarse a competencias que les plantean múltiples desafíos, en geografías a veces inhóspitas y poco conocidas y otras en condiciones climáticas de una gran exigencia física.

Paso a paso van forjando así una trayectoria cosmopolita y repleta de vivencias singulares y emociones fuertes, según relatan.

Fernando Marino (56), platense, ex combatiente de Malvinas y actual secretario de deportes del CECIM La Plata, logró darle notoriedad a sus esfuerzos como corredor internacional cuando se convirtió en el primer argentino en completar una maratón de por lo menos 42 kilómetros en todos los continentes según el criterio de la Federación Internacional de Atletismo Asociado (IAF), incluyendo a la Antártida.

“Corro carreras desde el secundario y empecé a hacerlo fuera del país en el año 1999, cuando completé por primera vez la maratón de Disney, que más tarde correría otras dos veces”, dice el corredor platense que también estuvo cuatro veces en la maratón de Boston, incluida en la edición del 2013 en la que se registró un atentado que tuvo mucha repercusión internacional.

De la maratón de Boston dice que es la más tradicional entre las que exigen clasificación y la distingue de otras, como la de Nueva York, por el hecho de que ésta última tiene un perfil “más comercial” y en el que basta anotarse para poder correr.

“La de Boston es una maratón que está precedida por una clasificación y no corre cualquiera”, explica.

Después de ésa, en Estados Unidos corrió también la de San Diego y en Europa sólo la de San Sebastián, en España.

Pero le apasionan especialmente las vivencias que le dejaron aquellas maratones que corrió en puntos más lejanos y exóticos: como la de Kioto y Tokio en Japón, la maratón del Kilimanjaro en Tanzania, la que corrió en el desierto central de Australia o una de las más exigentes desde el punto de vista físico: la de 42 kilómetros que completó en la Antártida, con sensaciones térmicas de 15 grados bajo cero y enfrentando intensos vientos.

“Después de la antártica, la más exigente fue la de Malvinas, que corrí dos veces y donde la característica particular es la carga emotiva. Sobre todo para mi, que soy ex combatiente. Allí al argentino siempre le hacen sentir la condición de visitante y es importante hacer un buen papel. Y la última vez que la corrí me ubiqué en el quinto lugar, que es una buena colocación”.

Según Marino, una de las competencias más exigentes que corrió fue la maratón de Costa Rica, donde el mayor desafío está representado por un circuito que recorre selva, montaña y arena. A esa competencia la corrió en tres oportunidades.

Con 56 años y una larga trayectoria como ultramaratonista, la platense Susana Segurel también es de las que cruzan fronteras con frecuencia para participar de maratones internacionales, algunas prestigiosas y otras atractivas por lo exóticas o por lo exigentes.

Después de correr en países como Francia y Brasil, donde participó de una competencia en la Amazonia, su último viaje la llevó a China, donde participó en una maratón en Guillín, más concretamente en un pequeño pueblo llamado Yanshuo que se caracteriza por contar con un reconocido parque nacional.

Para Segurel, se trató de una de las pruebas más exigentes que le tocó correr, sobre todo por la geografía, ya que tuvo que atravesar caminos de piedras lisas y un suelo de montaña con pronunciadas pendientes. Todo eso bajo la lluvia.

“Apenas llegué advertí que muchos corredores se ayudaban con bastones de trekking y observé que el suelo era especial, que no se trataba sólo de correr, que se patinaba mucho y que había tramos de montaña muy empinados donde se hacía necesario también escalar”, cuenta Segurel, que comenzó a correr a los 42 años.

La carrera china, que Segurel corrió durante el mes de abril, es clasificatoria para una de las pruebas más exigentes del mundo, según ella misma describe: la ultramaratón del Montblanc, que se corre a través de los Alpes cruzando las fronteras de Francia, Italia y Suiza.

Por eso, y a partir del alto grado de dificultad técnica del circuito chino, la ultramaratonista platense se siente orgullosa de haber logrado su objetivo: el de cruzar la línea de llegada llevando la bandera argentina y en el marco de un paisaje imponente.

Claro que los corredores destacan que esos momentos son la emotiva conclusión de un largo trabajo que requiere de constante entrenamiento y estrictos cuidados en la salud.

“Me hago chequeos periódicos y entreno hasta cinco veces por semana, con duraciones variables, que van de las dos horas a los 40 minutos diarios”, dice por caso Marino, quien afirma que el pico de rendimiento de un corredor entrenado que, como él, participó de competencias desde la adolescencia, se ubica entre los 40 y los 50 años.

