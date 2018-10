Se movilizan los colegios técnicos

| Publicado en Edición Impresa

Para hoy se aguarda una movilización de estudiantes de escuelas técnicas de casi sesenta centros de estudiantes de escuelas técnicas bonaerenses para rechazar los cambios en los planes de estudios que están previsto aplicar desde el próximo ciclo lectivo.

La marcha partirá cerca de las 9,30 desde plaza Italia hasta la dirección de Educación provincial, en 13 entre 56 y 57.

Entregarán un documento con sus principales críticas: “no fuimos consultados”; “la reducción en la carga horaria (de 826 horas) no apunta a una mejora pedagógica, es un ajuste”; “nos quitan las materias de formación general”; “egresaremos preparados en la parte técnica pero ignorantes en todo lo demás”.

Por su parte, la directora provincial de Educación Técnica, Lucía Galarreta, aseguró que el borrador de la reforma -aún no aprobado por el Consejo General de Educación- “respeta los núcleos prioritarios de aprendizaje en materia de formación general. Ese derecho no será vulnerado”. Añadió que los docentes no perderán sus empleos por la fuerte reducción de horas “ya que serán reubicados en cargos a crear, como el de los tutores”.