Comba: "Haré el esfuerzo para que mi familia vaya a verme, mi papá me vio una sola vez jugar al fútbol"

Tu navegador no soporta los elementos de audio. AUDIO: LA REDONDA

Maximiliano Comba, el héroe de la tarde del sábado pasado ante Boca, aseguró que esta viviendo un sueño que le gustaría compartir con su familia y por eso tratará de que algunos de ellos puedan verlo en acción en la cancha.

El volante, que hizo siempre vida de campo en La Cautiva, marcó el segundo gol contra el xeneize y confió que fue un hermoso regalo para su familia: "La vida que llevan mis hermanos es muy sacrificada, es un regalo para ellos. Se les complica poder ir a verme. Ahora haré un esfuerzo para que puedan verme, porque creo que mi papá me vio una sola vez desde que juego al fútbol".

Sobre el juego contra Boca en sí, confió: "Cuesta tener los pies sobre la tierra ahora. El equipo necesitaba ganar y salió una tarde redonda. Fue una locura convertirle el gol a Boca, me llamaron de muchos lados, apoyo de mi pueblo, fue hermoso para mí y para todos los que me conocen.

"Mi papá y mis hermanos me mandaron mensajes muy emotivos. Mi hermano me dijo que se largó a llorar en el tractor por el gol, no pudo verlo", subrayó.

"Fue el partido de mi vida, claramente, lo que generó esto fue un sueño hecho realidad. Y la satisfacción de hacer feliz a mi casa", agregó.

En cuanto a la importancia de haber sumado de a tres en el Bosque, destacó que "el partido del sábado nos dio un respiro pero ahora hay que ir a Belgrano a jugar de la misma manera".

Volviendo a lo personal, dijo que "no me había ido bien en el debut en Tucumán. Me costó la adaptación, pero me preparé para la segunda oportunidad. Eso me da una satisfacción enorme".