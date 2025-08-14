Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Encontraron muerta a una mujer en su casa de Punta Lara

La víctima tenía 36 años y trabajaba en las Fuerzas Armadas Nacionales.

Encontraron muerta a una mujer en su casa de Punta Lara
14 de Agosto de 2025 | 08:06

En las últimas horas, una mujer de 36 años fue hallada muerta durante la jornada de ayer en la localidad de Ensenada. El hallazgo fue reportado por uno de sus propios compañeros de trabajo, quien la encontró sin signos vitales en el interior de la vivienda de Punta Lara ubicada en la calle 110 entre 3 y 5. 

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que en la casa no había señalares de accesos forzados ni faltantes de valor, además se constató que todos los elementos apuntaban a que el caso se caratule como "suicidio". 

En tanto, el expediente penal está a cargo de la Fiscalía 17 de La Plata en turno cuya titular es Eugenia Di Lorenzo.

Por último, la mujer fallecida fue identificada como María Noemí Zalazar. A la escena fue convocado personal de Policía Científica para la realización de pericias. 

