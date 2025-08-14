Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Su pareja quedó detenida

Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses

Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses

El acusado tiene 28 años

14 de Agosto de 2025 | 05:19
Edición impresa

Un joven de 28 años fue detenido en Ensenada, acusado de golpear a su pareja, una chica de 25 años. Ocurrió en horas del mediodía de ayer en la intersección de la calle Haramboure entre Don Bosco y Ferella, con el agravante de que la víctima está embarazada de tres meses.

Luego del brutal ataque, siempre a decir de fuentes oficiales, el agresor escapó, pero no para poner distancia y evitar el accionar policial. Sino para aparecer en el domicilio de su suegra, sobre la calle 38 entre 125 y 126 del barrio El Dique, donde la amenazó con matar a la hija.

En el hecho interviene la UFI Nº 17. La víctima fue trasladada al Hospital Cestino de Ensenada por una ambulancia del SAME.

Efectivos de la comisaría tercera procedieron a la captura del imputado, en una causa agravada en el contexto de violencia de género.

En la génesis del conflicto, los informantes indicaron que por una serie de desavenencias la pareja se había distanciado el día anterior, pero que el acusado retornó presuntamente para ver a su otro hijo, de 4 años.

En ese contexto, se produjo el altercado con insultos y amenazas y hasta la exigencia para la joven de que se retire del domicilio.

LE PUEDE INTERESAR

Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto

LE PUEDE INTERESAR

Villa Elisa sin paz: otro robo millonario

Con la denuncia del caso, se activó el protocolo de emergencia y se comenzó a buscar al sospechoso a través de las cámaras de monitoreo.

Sin embargo recién lo pudieron localizar cuando saltó el alerta por un incidente en las calles 125 y 38.

Fue la madre de la víctima de la agresión, de 42 años, quien avisó de lo ocurrido a los agentes que llegaron al lugar, por lo que vincularon ambos episodios e iniciaron actuaciones por “lesiones y amenazas agravadas”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?

Detuvieron a una estudiante de periodismo de la UNLP durante la marcha de los jubilados

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Mística Pincha

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Dura sanción para Benedetti tras la roja ante la Lepra

Sin tiempo que perder, vuelve a las prácticas y cambia el chip

El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
Últimas noticias de Policiales

Escándalo sin fin: un fraude contra IOMA salpica a Foresio

Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto

Villa Elisa sin paz: otro robo millonario

La casa del terror y una prueba que salió a la luz
Deportes
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales
Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
Ascacibar, el encargado de los penales en la Copa
La Ciudad
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA imagen
Ventas del Día del Niño, lentas: comercios le apuntan al fin de semana
El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas
Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan
Viernes no laborable y los bancos, sin atención
Espectáculos
Julieta Prandi: “Hoy vuelvo a vivir”
“En el Barro”: un nuevo mundo carcelario detrás de “El Marginal”
“Homo Argentum” encabeza los estrenos de la semana
Yanina cruzó con todo a Thelma Fardin: “Todo guionado y actuado”
Charlie Brown y Snoopy se van de campamento
Información General
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Sin acuerdo por la polución con plásticos
Tras el paro, el Gobierno otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios
¿Qué pasó con WhatsApp Web? Fallas en todo el mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla