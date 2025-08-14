Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses

Un joven de 28 años fue detenido en Ensenada, acusado de golpear a su pareja, una chica de 25 años. Ocurrió en horas del mediodía de ayer en la intersección de la calle Haramboure entre Don Bosco y Ferella, con el agravante de que la víctima está embarazada de tres meses.

Luego del brutal ataque, siempre a decir de fuentes oficiales, el agresor escapó, pero no para poner distancia y evitar el accionar policial. Sino para aparecer en el domicilio de su suegra, sobre la calle 38 entre 125 y 126 del barrio El Dique, donde la amenazó con matar a la hija.

En el hecho interviene la UFI Nº 17. La víctima fue trasladada al Hospital Cestino de Ensenada por una ambulancia del SAME.

Efectivos de la comisaría tercera procedieron a la captura del imputado, en una causa agravada en el contexto de violencia de género.

En la génesis del conflicto, los informantes indicaron que por una serie de desavenencias la pareja se había distanciado el día anterior, pero que el acusado retornó presuntamente para ver a su otro hijo, de 4 años.

En ese contexto, se produjo el altercado con insultos y amenazas y hasta la exigencia para la joven de que se retire del domicilio.

Con la denuncia del caso, se activó el protocolo de emergencia y se comenzó a buscar al sospechoso a través de las cámaras de monitoreo.

Sin embargo recién lo pudieron localizar cuando saltó el alerta por un incidente en las calles 125 y 38.

Fue la madre de la víctima de la agresión, de 42 años, quien avisó de lo ocurrido a los agentes que llegaron al lugar, por lo que vincularon ambos episodios e iniciaron actuaciones por “lesiones y amenazas agravadas”.