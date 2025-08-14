La casa del terror y una prueba que salió a la luz

La investigación sobre la desaparición y posterior hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, el joven que había desaparecido en 1984 y cuyos restos fueron localizados en una vivienda contigua a la que ocupó Gustavo Cerati, sigue su curso y en las últimas horas registró importantes avances. Tras la citación a declarar de Cristian Graf, principal sospechoso del caso, se presentó ante la fiscalía el excompañero que había acusado a la víctima de abuso, confirmando que asistió al mismo colegio que Fernández Lima y Graf.

Adrián Farías acudió a los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración en la causa que instruye el fiscal Martín López Perrando, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. Allí, acompañado por su abogado, fue informado de que el expediente pasó a la órbita del juez Alejandro Litvack, quien investigará a Graf por presunto “encubrimiento”, aunque el homicidio ya se encuentra prescripto.

En ese marco, a Farías se le comunicó que no se le tomaría declaración presencial y que debía realizar su presentación de manera digital. Quedará a la espera de que el juez decida si es necesario convocarlo en persona, según lo que requiera la investigación, que se centra en el encubrimiento de los restos de Fernández Lima, encontrados por casualidad por un grupo de albañiles que trabajaba en la vivienda de los Graf, en el barrio porteño de Coghlan.

De esta manera, la letrada detalló ante la prensa: “Adrián se vino a presentar voluntariamente como ayer que lo hicimos vía mail, pero no sabemos cuándo le toca venir a declarar”. Asimismo, Valeria Carrera detalló: “Los datos que puede aportar a la causa son muchos, por ejemplo, cuáles eran las modalidades de los horarios, y los uniformes de cursada, lo cual es importante por la ropa que se encontró en ese terreno”. “Podrían aportar un perfil de Diego, para que se pueda buscar un motivo para esta muerte injusta y que estuvo impune tantos años”. “Un motivo pudo haber sido algo parecido al episodio que vivió”, sostuvo en relación a las declaraciones de Adrián.

El nombre de Farías salió a la luz tras una entrevista que brindó este lunes al periodista Rolando Graña, en el canal América, donde trabaja desde hace años como camarógrafo y realizador audiovisual.

Allí relató que conocía tanto a Graf, apodado “Jirafa”, como a Diego, conocido como “El Gaita”, y explicó que había sido compañero de ambos en el colegio, además de reiterar la acusación de un intento de abuso por parte de la víctima.