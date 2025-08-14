Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Revuelo político por el fentanilo: recusación y pedidos de informes
Cierra el paro docente universitario en los colegios y facultades
Baja confirmada en Gimnasia: Silva Torrejón no se recuperó y se pierde el partido con Lanús
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Marcha atrás: vuelven a cambiar los lugares de votación en La Matanza
Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan
VIDEO. Néstor Rotela: “Necesitamos seguridad y clubes de barrio”
VIDEO. Luana Simioni: “Hay que frenar a la derecha en la Ciudad”
Nicoletti impulsa en La Plata el modelo de gestión local de Tandil
Actividades: aniversario del Santuario Schoenstatt, feria, baile y fiesta
Alumnos construyen una casa para afectados por las inundaciones
Damnificado de $Libra habla de “escándalo” y pide detenciones
Ni Cristina ni los demás condenados pagaron lo que ordenó el tribunal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con acatamiento total en colegios de la Universidad Nacional La Plata y en la mayoría de las facultades, se llevó a cabo ayer la segunda jornada de paro docente en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto para el sistema universitario.
En un puñado de facultades la medida tuvo acatamiento dispar o baja respuesta, según pudo saber este diario. Este fue el caso de Derecho, Informática y Económicas.
En tanto, en los colegios Nacional, Liceo, Anexa y bachillerato de Bellas Artes la medida tuvo un alto acatamiento. Un panorama similar se registró en Artes, Trabajo Social, Humanidades, Periodismo, Psicología, Medicina, Naturales y Agronomía, según fuentes gremiales.
La medida de fuerza continuará hoy y la semana cerrará con un feriado turístico .
El sector universitario plantea que hubo una baja en el poder adquisitivo desde fines de 2023 a la fecha por encima del 30 por ciento y que el gobierno nacional decide “subas unilaterales” que no alcanzan a cubrir el impacto negativo en los salarios del sector.
Luego de esta semana completa sin clases se evalúa realizar protestas de 48 horas rotativas en las semanas siguientes y una marcha federal universitaria para fines de este mes o en septiembre, según distintas fuentes consultadas por este diario.
LE PUEDE INTERESAR
Alumnos construyen una casa para afectados por las inundaciones
LE PUEDE INTERESAR
Alrededor de las plazas, sin estacionamiento
El gobierno nacional anunció ayer que otorgará un aumento del 7,5 por ciento de los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades nacionales entre septiembre y noviembre.
Según indicaron en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), “está muy lejos de lo que le estamos reclamando”.
La medida anunciada por el gobierno incluye un 3,95 por ciento en los salarios de agosto y se anunció tras el paro nacional que realiza el personal de las universidades durante esta semana.
De forma complementaria se dispuso que el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de 25.000 pesos por cargo.
Para el personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, quedando asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.
El Gobierno nacional recordó que durante 2024 se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, mientras que en “gastos de funcionamiento, durante todo el 2023 y pese a la inflación registrada ese año, el gobierno de Alberto Fernández no aplicó ninguna actualización”.
“Desde diciembre de 2023, la actual gestión dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345%”, enfatizó el gobierno nacional.
El Ministerio también expresó que “las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional”.
DISCONFORMIDAD
Por su parte, fuentes de Conadu plantearon que “el porcentaje que deberían dar para equiparar desde noviembre 2023 a la actualidad es de 43.9 contra el 3.95 que anunciaron” y mencionaron que llevan perdidos 7,4 sueldos”.
El próximo martes, los docentes universitarios de Conadu se reunirán en un plenario de secretarios generales para evaluar la situación y los pasos a seguir.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí