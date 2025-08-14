Exabrupto del ministro Caputo contra opositores

En medio de la campaña electoral, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó de “merdas” a los opositores al gobierno de Milei en un discurso ante desarrolladores inmobiliarios y dijo que el Congreso “quiere que al país le vaya mal”.

“Todo el mundo duda: ¿No volverán estos merda (mierda en castellano) a hacer lío?”, señaló Caputo en relación a los políticos de la oposición.

El ministro reconoció que en todos los planos existe la incertidumbre acerca de cómo seguirá la Argentina ante las próximas elecciones.

Pero aprovechó la oportunidad para insistir en que el Gobierno está estabilizando la macroeconomía y que ahora es el turno de los empresarios de activar la microeconomía.

El jefe del Palacio de Hacienda también embistió contra el Congreso al sostener que “nada que sea bueno para el país puede pasar por ley porque el Congreso quiere que al país le vaya mal”.

“La micro está mucho más en los empresarios y en los emprendedores porque la macro da espacio para que ustedes florezcan”, dijo el ministro.

Caputo insistió ante los empresarios inmobiliarios que “tienen que convencerse que esta vez es diferente por la macro” y enfatizó que “esta no la vivimos porque Argentina nunca tuvo estos números, y estabilidad macro por decisión política”.

Caputo aseguró que si “al gobierno le va bien en las elecciones las cosas se harán más rápido”, pero, en caso de que el resultado no sea el esperado, los objetivos se cumplirán igual “aunque demandará más tiempo”.

El ministro reconoció que, debido al estado actual de la economía, “se tardará mucho tiempo” en recomponer un mercado de capitales profundo para financiar proyectos inmobiliarios, pero aseguró que por este camino se alcanzará en el largo plazo.

Y les aconsejó a los empresarios que cambien el chip y en lugar de pensar en “negocios calzados” evalúen inversiones para obtener la rentabilidad de aquí a dos años”.