Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Revuelo político por el fentanilo: recusación y pedidos de informes
Cierra el paro docente universitario en los colegios y facultades
Baja confirmada en Gimnasia: Silva Torrejón no se recuperó y se pierde el partido con Lanús
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Marcha atrás: vuelven a cambiar los lugares de votación en La Matanza
Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan
VIDEO. Néstor Rotela: “Necesitamos seguridad y clubes de barrio”
VIDEO. Luana Simioni: “Hay que frenar a la derecha en la Ciudad”
Nicoletti impulsa en La Plata el modelo de gestión local de Tandil
Actividades: aniversario del Santuario Schoenstatt, feria, baile y fiesta
Alumnos construyen una casa para afectados por las inundaciones
Damnificado de $Libra habla de “escándalo” y pide detenciones
Ni Cristina ni los demás condenados pagaron lo que ordenó el tribunal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Pasó en una vivienda de 524 entre 119 bis y 120. El ladrón la despertó y hubo un breve forcejeo antes del golpe. Le quitó un celular
En Tolosa se suceden las reuniones vecinales y las denuncias por episodios de inseguridad. Pero el accionar delictivo continúa imparable y varios de sus embates son contra personas de la tercera edad.
La nueva víctima de esta situación fue una jubilada de 73 años, de nacionalidad peruana, quien a decir de fuentes policiales resultó sorprendida en la habitación de su vivienda, ubicada en la calle 524 entre 119 y 120, por un solitario delincuente.
Pasó promediando la madrugada de ayer y se indicó que, momentos antes, la mujer se despertó sobresaltada tras escuchar “un fuerte golpe proveniente de la puerta trasera”.
Uno de los investigadores aportó precisos detalles en torno al violento asalto sufrido por esta jubilada de Tolosa.
En tal sentido, citó que el ataque “fue a las 3.30 de la mañana” y que en medio del susto y desconcierto de la damnificada por la presencia en su dormitorio de un extraño, igualmente ofreció resistencia.
Pero claro, el sujeto no tardó en imponer su mayor fuerza física y la redujo por completo tras aplicarle “una trompada en el costado izquierdo del rostro” a la jubilada.
LE PUEDE INTERESAR
Villa Elisa sin paz: otro robo millonario
LE PUEDE INTERESAR
La casa del terror y una prueba que salió a la luz
El asaltante aprovecho que la señora, dolorida por el golpe, cedió en su postura de defenderse.
Por eso, le sustrajo “un teléfono celular que estaba sobre la cama de esta mujer, al igual que el pulsador de la alarma vecinal”, aseguró el pesquisa.
No trascendió por qué el desaprensivo delincuente desistió de engrosar el botín con otras pertenencias de la víctima del atraco.
“Huyó enseguida a pie, aunque no se pudo establecer todavía si afuera lo esperaban cómplices”, refirió después.
Con la jubilada golpeada física y anímicamente, hubo quien en la cuadra del asalto se percató sobre lo sucedido y se comunicó con el 911 para reportar la novedad.
Pocos minutos después, efectivos policiales de la zona se presentaron en ese domicilio y pudieron conversar con la mujer sobre el pésimo momento que le tocó padecer.
Los uniformados, a su vez constataron que la puerta trasera forzada por el forajido “es de chapa con vidrio en la parte superior”.
Al mismo tiempo, observaron que la cerradura de esa puerta “fue violentada” por el asaltante.
Uno de los aspectos que amenazan con conspirar contra el éxito de la investigación policial en marcha, radica en que, de acuerdo a lo informado por los investigadores, “en el lugar no hay cámaras de seguridad”.
Al no poder contar con imágenes sobre el delincuente, por lo pronto los detectives cuentan con pocos datos: “Mide 1,70 de estatura y tenía puesta una gorrita con visera”. Por ahora, está prófugo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí