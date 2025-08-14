Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Terror en Tolosa

Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto

Pasó en una vivienda de 524 entre 119 bis y 120. El ladrón la despertó y hubo un breve forcejeo antes del golpe. Le quitó un celular

Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto

El brutal asalto a la jubilada fue en 524 entre 119 bis y 120 / WEB

14 de Agosto de 2025 | 05:18
Edición impresa

En Tolosa se suceden las reuniones vecinales y las denuncias por episodios de inseguridad. Pero el accionar delictivo continúa imparable y varios de sus embates son contra personas de la tercera edad.

La nueva víctima de esta situación fue una jubilada de 73 años, de nacionalidad peruana, quien a decir de fuentes policiales resultó sorprendida en la habitación de su vivienda, ubicada en la calle 524 entre 119 y 120, por un solitario delincuente.

Pasó promediando la madrugada de ayer y se indicó que, momentos antes, la mujer se despertó sobresaltada tras escuchar “un fuerte golpe proveniente de la puerta trasera”.

“FORCEJEÓ CON EL DELINCUENTE”

Uno de los investigadores aportó precisos detalles en torno al violento asalto sufrido por esta jubilada de Tolosa.

En tal sentido, citó que el ataque “fue a las 3.30 de la mañana” y que en medio del susto y desconcierto de la damnificada por la presencia en su dormitorio de un extraño, igualmente ofreció resistencia.

Pero claro, el sujeto no tardó en imponer su mayor fuerza física y la redujo por completo tras aplicarle “una trompada en el costado izquierdo del rostro” a la jubilada.

El asaltante aprovecho que la señora, dolorida por el golpe, cedió en su postura de defenderse.

Por eso, le sustrajo “un teléfono celular que estaba sobre la cama de esta mujer, al igual que el pulsador de la alarma vecinal”, aseguró el pesquisa.

No trascendió por qué el desaprensivo delincuente desistió de engrosar el botín con otras pertenencias de la víctima del atraco.

“Huyó enseguida a pie, aunque no se pudo establecer todavía si afuera lo esperaban cómplices”, refirió después.

Con la jubilada golpeada física y anímicamente, hubo quien en la cuadra del asalto se percató sobre lo sucedido y se comunicó con el 911 para reportar la novedad.

Pocos minutos después, efectivos policiales de la zona se presentaron en ese domicilio y pudieron conversar con la mujer sobre el pésimo momento que le tocó padecer.

Los uniformados, a su vez constataron que la puerta trasera forzada por el forajido “es de chapa con vidrio en la parte superior”.

Al mismo tiempo, observaron que la cerradura de esa puerta “fue violentada” por el asaltante.

“NO HAY CÁMARAS”

Uno de los aspectos que amenazan con conspirar contra el éxito de la investigación policial en marcha, radica en que, de acuerdo a lo informado por los investigadores, “en el lugar no hay cámaras de seguridad”.

Al no poder contar con imágenes sobre el delincuente, por lo pronto los detectives cuentan con pocos datos: “Mide 1,70 de estatura y tenía puesta una gorrita con visera”. Por ahora, está prófugo.

 

