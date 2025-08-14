Los motivos de la separación deTuli Acosta y Lit Killah: estaban juntos desde 2022 

Cómo es la cárcel de La Plata donde está detenido Contardi, ex de Prandi, y comparte con otros "presos famosos"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas.
Sin dudas, Tuli Acosta y Lit Killah son una de las parejas más queridas del ambiente musical joven en Argentina. Después de tres años juntos, estarían separados.
Ahora, las redes sociales hacen lo suyo y se llenaron de mensajes hacia ellos y especulaciones alrededor de los motivos.
"Él está muy dolido. Parece que ella se mandó alguna y él le encontró algo", revelaron desde los diferentes programas del espectáculo.
Por el momento, ninguno de los dos hizo mención alguna sobre esta supuesta separación en sus redes sociales. Allí es donde tanto Tuli con Lit Killah se comunican con sus seguidores y donde comparten, también el día a día de su relación. Hace dos semanas, no suben contenido juntos al feed y los fans notaron que tampoco se comentaban.
Aquí, vale recordar que, Tuli Acosta y Lit Killah están juntos desde 2022 y se conocieron por amigos en común. Desde que el noviazgo se hizo público, hicieron a todos partícipes de su amor.
En la mesa de Juana Viale, tras ser ganador del Bailando, Tuli Acosta contó cómo fue creciendo su relación: "Primero éramos amigos, pero él, de todo el grupo, era el que no me hablaba tanto. Después yo quedé soltera y de repente empezó a hablarme. Fue algo muy mutuo, una charla de amigos, que no se cortaba. Un día estábamos bailando, nos dimos un beso y me fui a mi casa, toda nerviosa".
Escándalo en puerta: la China Suárez y Benjamín Vicuña no llegaron a un acuerdo por sus hijos
Por su parte, Lit Killah continúa enfocado en lo suyo. Este año, hizo un Estadio Obras completamente agotado.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
