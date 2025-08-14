Néstor Rotela: “Necesitamos seguridad y clubes de barrio”

El primer candidato a concejal platense de Valores Republicanos, Néstor Rotela, visitó ayer la redacción de EL DIA, donde sostuvo que en la Ciudad “hay que mejorar los problemas de seguridad” y “reforzar a las instituciones intermedias para que tengan herramientas que le permitan funcionar bien”.

Rotela, remarcó que es la primera vez que se presenta a un cargo electivo y que, como vecino de San Carlos, conoce “todos los problemas que padecemos los platenses”, como el incremento del delito. “Es necesario que el Municipio tenga más injerencia en la coordinación de la Policía y que la fuerza cuente con más recursos”, explicó.

El candidato describió al partido como “un nuevo vecinalismo” que “escucha los problemas de la gente”. Además de proponer la creación de un hospital de mascotas, el candidato lamentó que lo que crece es “la distancia entre políticos y ciudadanos”.