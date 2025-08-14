Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Llevan pruebas a la comisaría pero todo sigue igual

Villa Elisa sin paz: otro robo millonario

Villa Elisa sin paz: otro robo millonario

Otro episodio de inseguridad en Villa Elisa. Ahora en 420 y 29 / web

14 de Agosto de 2025 | 05:17
Edición impresa

Un agente municipal de 32 años se convirtió ayer por la tarde en víctima de un saqueo en su vivienda ubicada en calle 420 esquina 29, en Villa Elisa, donde los vecinos no dan más de tanta inseguridad.

En ese marco, cansados de la inseguridad en la que viven, vecinos vienen aportando pruebas con imágenes a la comisaría de la zona de otros hechos delictivos donde se podrían identifcar a los delicuentes pero todo sigue igual o peor, con más robos. Mientras tanto, las respuestas no han sido las esperadas, ni de la Policía ni de la Justicia.

El nuevo episodio fue descubierto este miércoles, alrededor de las 17.30, cuando el propietario regresó de su jornada laboral y advirtió daños en el acceso trasero y el alambrado perimetral.

Según su testimonio, la puerta de hierro estaba forzada, el vidrio roto y el cerco lateral presentaba signos de haber sido cortado con alguna herramienta especializada.

Al ingresar, observó que el interior se encontraba completamente revuelto.

Los muebles, cajones y estanterías habían sido abiertos y su contenido esparcido en distintos sectores de la casa.

LE PUEDE INTERESAR

La casa del terror y una prueba que salió a la luz

LE PUEDE INTERESAR

La mamá de un presunto femicida pide la libertad

Entre los elementos sustraídos mencionó 2.000 dólares, un teléfono celular, dos pares de zapatillas, una campera de cuero, dos relojes, dos cadenas de plata y una mochila.

Teniendo en cuenta la cotización del dólar a la fecha de cierre de ayer, se llevaron unos 2.680.000 pesos.

Una vez conocido el hecho, la Policía salió en busca de datos que pudieran echar luces al caso.

El sospechoso vestía campera blanca, pantalón jogging gris claro, gorra blanca y llevaba una campera amarilla cruzada sobre el torso.

En el barrio no se trata de un hecho aislado. Según relataron quienes habitan la zona a este medio, desde hace varios años se registra una seguidilla de robos en viviendas, tanto con moradores como en ausencia.

Los residentes aseguran que, pese a la presencia de patrullajes esporádicos, los delincuentes actúan aprovechando la baja circulación de personas en determinadas franjas horarias y la escasa iluminación en algunas calles.

Fuentes de la investigación señalaron que por la forma en que se concretó el ingreso -sin dejar señales de violencia en el frente y con un acceso directo por el sector trasero-, se presume que el autor o autores tienen experiencia en este tipo de maniobras.

La rapidez con que se sustrajeron objetos de valor, junto con la elección de elementos fáciles de transportar y reducir, refuerza la hipótesis de que se trata de delincuentes con antecedentes en robos domiciliarios.

Los peritos trabajaron en la recolección de huellas y rastros en la vivienda, mientras que personal policial llevó a cabo un relevamiento casa por casa para obtener más testimonios y verificar si otras cámaras de seguridad de la zona pudieron registrar movimientos previos o posteriores al hecho.

El objetivo es establecer la ruta de ingreso y escape del sospechoso.

La causa fue caratulada como “robo” y quedó bajo la órbita de la comisaría local y la fiscalía de turno. Hasta el momento no se reportaron detenciones vinculadas al hecho.

En tanto, en el sector de calle 420 y 29, la preocupación vecinal crece ante la posibilidad de nuevos episodios similares.

En base a la cotización del dólar, los ladrones escaparon con 2.680.000 pesos

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?

Detuvieron a una estudiante de periodismo de la UNLP durante la marcha de los jubilados

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Mística Pincha

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Dura sanción para Benedetti tras la roja ante la Lepra

Sin tiempo que perder, vuelve a las prácticas y cambia el chip

El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
Últimas noticias de Policiales

Escándalo sin fin: un fraude contra IOMA salpica a Foresio

Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses

Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto

La casa del terror y una prueba que salió a la luz
Espectáculos
Julieta Prandi: “Hoy vuelvo a vivir”
“En el Barro”: un nuevo mundo carcelario detrás de “El Marginal”
“Homo Argentum” encabeza los estrenos de la semana
Yanina cruzó con todo a Thelma Fardin: “Todo guionado y actuado”
Charlie Brown y Snoopy se van de campamento
La Ciudad
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA imagen
Ventas del Día del Niño, lentas: comercios le apuntan al fin de semana
El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas
Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan
Viernes no laborable y los bancos, sin atención
Deportes
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales
Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
Ascacibar, el encargado de los penales en la Copa
Información General
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Sin acuerdo por la polución con plásticos
Tras el paro, el Gobierno otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios
¿Qué pasó con WhatsApp Web? Fallas en todo el mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla