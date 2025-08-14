Villa Elisa sin paz: otro robo millonario

Otro episodio de inseguridad en Villa Elisa. Ahora en 420 y 29 / web

Un agente municipal de 32 años se convirtió ayer por la tarde en víctima de un saqueo en su vivienda ubicada en calle 420 esquina 29, en Villa Elisa, donde los vecinos no dan más de tanta inseguridad.

En ese marco, cansados de la inseguridad en la que viven, vecinos vienen aportando pruebas con imágenes a la comisaría de la zona de otros hechos delictivos donde se podrían identifcar a los delicuentes pero todo sigue igual o peor, con más robos. Mientras tanto, las respuestas no han sido las esperadas, ni de la Policía ni de la Justicia.

El nuevo episodio fue descubierto este miércoles, alrededor de las 17.30, cuando el propietario regresó de su jornada laboral y advirtió daños en el acceso trasero y el alambrado perimetral.

Según su testimonio, la puerta de hierro estaba forzada, el vidrio roto y el cerco lateral presentaba signos de haber sido cortado con alguna herramienta especializada.

Al ingresar, observó que el interior se encontraba completamente revuelto.

Los muebles, cajones y estanterías habían sido abiertos y su contenido esparcido en distintos sectores de la casa.

Entre los elementos sustraídos mencionó 2.000 dólares, un teléfono celular, dos pares de zapatillas, una campera de cuero, dos relojes, dos cadenas de plata y una mochila.

Teniendo en cuenta la cotización del dólar a la fecha de cierre de ayer, se llevaron unos 2.680.000 pesos.

Una vez conocido el hecho, la Policía salió en busca de datos que pudieran echar luces al caso.

El sospechoso vestía campera blanca, pantalón jogging gris claro, gorra blanca y llevaba una campera amarilla cruzada sobre el torso.

En el barrio no se trata de un hecho aislado. Según relataron quienes habitan la zona a este medio, desde hace varios años se registra una seguidilla de robos en viviendas, tanto con moradores como en ausencia.

Los residentes aseguran que, pese a la presencia de patrullajes esporádicos, los delincuentes actúan aprovechando la baja circulación de personas en determinadas franjas horarias y la escasa iluminación en algunas calles.

Fuentes de la investigación señalaron que por la forma en que se concretó el ingreso -sin dejar señales de violencia en el frente y con un acceso directo por el sector trasero-, se presume que el autor o autores tienen experiencia en este tipo de maniobras.

La rapidez con que se sustrajeron objetos de valor, junto con la elección de elementos fáciles de transportar y reducir, refuerza la hipótesis de que se trata de delincuentes con antecedentes en robos domiciliarios.

Los peritos trabajaron en la recolección de huellas y rastros en la vivienda, mientras que personal policial llevó a cabo un relevamiento casa por casa para obtener más testimonios y verificar si otras cámaras de seguridad de la zona pudieron registrar movimientos previos o posteriores al hecho.

El objetivo es establecer la ruta de ingreso y escape del sospechoso.

La causa fue caratulada como “robo” y quedó bajo la órbita de la comisaría local y la fiscalía de turno. Hasta el momento no se reportaron detenciones vinculadas al hecho.

En tanto, en el sector de calle 420 y 29, la preocupación vecinal crece ante la posibilidad de nuevos episodios similares.

