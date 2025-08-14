Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |SE CONTAMINA EL CASO EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL

Revuelo político por el fentanilo: recusación y pedidos de informes

Diputados acordó enviar un extenso cuestionario al Ejecutivo, que busca recusar al juez Kreplak por sus “vínculos familiares”

Revuelo político por el fentanilo: recusación y pedidos de informes

El juez de La Plata, Ernesto Kreplak, que analiza recusar el Gobierno / Web

14 de Agosto de 2025 | 04:04
Edición impresa

El caso fatal del fentanilo contaminado, que ya se cobró al menos 15 vidas en La Plata, de un total de 87 confirmadas en todo el país y mientras otras 9 son investigadas en un expediente que tramita el juez federal Ernesto Kreplak, llegó ayer a la Cámara de Diputados de la Nación, donde (por unanimidad) se acordó enviar un extenso pedido de informes al Poder Ejecutivo. Lo que se busca es esclarecer las muertes por el fármaco adulterado. Colaboró el kirchnerismo, en medio de las sospechas sobre vinculaciones con el dueño de uno de los laboratorios en la mira.

Pero el Gobierno nacional reaccionó rápido y dij oque analiza recusar al juez federal de La Plata que investiga las muertes por fentanilo. Según se supo, la presentación se haría a través del Ministerio de Salud, querellante en el caso.

Los argumentos del Ejecutivo para apartar al magistrado apuntarían a demoras en la investigación. Además, en la Casa Rosada cuestionan el vínculo del juez con su hermano menor Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense. Entienden que podría afectar la imparcialidad del caso, ya que en nuestra ciudad se detectaron partidas del fármaco contaminado.

Nicolás es ministro de Axel Kicillof desde el 28 de julio de 2021, cuando asumió en lugar de Daniel Gollán, hoy diputado nacional. Dicen que en el juzgado platense lo interpretaron el anuncio del gobierno como una “maniobra política” para desplazarlo de la causa en plena campaña electoral.

Más temprano, fue en el marco de la Comisión de Salud, que preside Pablo Yedlin (Unión por la Patria), que se resolvió firmar un único dictamen con 26 preguntas que serán remitidas directamente al Ministerio de Salud, sin pasar por el recinto.

El pedido de informes apunta a conocer la cifra exacta de fallecidos, como así también la conformación societaria y el estado de habilitación de los laboratorios apuntados HBL Pharma y Ramallo, al momento de la producción y distribución del opioide. Además, se piden detalles sobre las acciones de la Anmat desde los primeros casos, y qué se hizo para retirar los lotes contaminados.

LE PUEDE INTERESAR

Más ruidos en la interna del PRO por el acuerdo electoral con libertarios

LE PUEDE INTERESAR

Marcha atrás: vuelven a cambiar los lugares de votación en La Matanza

MÁS VÍCTIMAS QUE ONCE Y LA AMIA

“Esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa post Anmat”, advirtió el diputado Yedlin, al abrir el debate.

Por su parte, Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, aclaró que, si bien la Anmat “no liberó la autorización de estos lotes”, se trata de un caso “que supera a la tragedia de Once y al atentado de la Amia”, a la par que criticó al gobierno libertario por desregular y eliminar controles.

Una de las impulsoras de la comisión investigadora es la diputada del PRO, Silvana Giudici, quien alertó: “Para mí se trata de fentanilo adulterado y cada vez hay más víctimas. (...) El manejo de esta droga es muy controlado: es un precursor químico que también se utiliza en el narcotráfico. En Estados Unidos hay una crisis por el fentanilo; esperemos que en la Argentina podamos actuar a tiempo”.

Además, Giudici reveló que familiares de víctimas le contaron que “el fentanilo de estos lotes no tenía la firma del responsable técnico del laboratorio” y reclamó por el avance de la investigación: “Hay 25 personas inhibidas, pero no sé por qué no hay pedidos de indagatoria, imputaciones o alguna prisión preventiva. ¿Cómo salió ese fentanilo de ahí? Esta es la mayor crisis sanitaria causada por medicamentos en la Argentina”.

También se refirió al caso la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, quien destacó el rol del Instituto Malbrán, que “está haciendo el peritaje para determinar en qué momento se contaminó la ampolla. Esto es clave para identificar las fallas y saber cuáles fueron los mecanismos de la ANMAT que no funcionaron, para así fortalecerla en lugar de desmantelarla”, disparó.

El expediente, cabe recordar, se inició cuando médicos del Hospital Italiano detectaron varios cuadros de neumonía grave con evolución rápida en pacientes internados, todos vinculados a la administración de fentanilo del lote N° 31.202, elaborado en diciembre de 2024 en la planta de Laboratorios Ramallo para HLB Pharma, y sospechado de estar contaminado con bacterias no habituales en la flora intrahospitalaria.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?

Detuvieron a una estudiante de periodismo de la UNLP durante la marcha de los jubilados

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Mística Pincha

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Dura sanción para Benedetti tras la roja ante la Lepra

Sin tiempo que perder, vuelve a las prácticas y cambia el chip

El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
Últimas noticias de Política y Economía

Se aceleró un poco: la inflación de julio fue de 1,9%

El Poder Ejecutivo busca quebrar el frente de los gobernadores

Más ruidos en la interna del PRO por el acuerdo electoral con libertarios

Marcha atrás: vuelven a cambiar los lugares de votación en La Matanza
Deportes
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales
Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
Ascacibar, el encargado de los penales en la Copa
Policiales
Escándalo sin fin: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses
Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto
Villa Elisa sin paz: otro robo millonario
La casa del terror y una prueba que salió a la luz
Espectáculos
Julieta Prandi: “Hoy vuelvo a vivir”
“En el Barro”: un nuevo mundo carcelario detrás de “El Marginal”
“Homo Argentum” encabeza los estrenos de la semana
Yanina cruzó con todo a Thelma Fardin: “Todo guionado y actuado”
Charlie Brown y Snoopy se van de campamento
Información General
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Sin acuerdo por la polución con plásticos
Tras el paro, el Gobierno otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios
¿Qué pasó con WhatsApp Web? Fallas en todo el mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla