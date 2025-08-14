Luana Simioni: “Hay que frenar a la derecha en la Ciudad”

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
La primera candidata a concejal por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-Unidad), Luana Simioni, visitó ayer la redacción de EL DIA, donde sostuvo que el desafío de la elección del 7 de septiembre es el de “frenar el avance de la derecha en la Ciudad”.
Simioni dijo que si es electa para ocupar una banca “voy a defender los valores de la izquierda que, en la Ciudad se traducen en todo lo que afecta a los trabajadores: la movilidad, la salud, la educación, la infraestructura en los barrios”, afirmó. En esa línea, sostuvo que tener un buen sistema de micros es “un derecho”, como lo es la salud, por lo que “impulsaremos la mejora de las 46 salas de atención primaria, salarios dignos y una buena recolección de residuos eficiente”, además de “poner a los 160 barrios populares que tiene la Ciudad como una prioridad”. Por último, llamó a los platenses a votar: “No se queden masticando bronca en su casa”.
