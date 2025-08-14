Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Jueves con térmica bajo cero ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de la semana, que se espera con buen clima pero mucho frío.

Jueves con térmica bajo cero ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
14 de Agosto de 2025 | 07:16

Escuchar esta nota

La semana en La Plata y alrededores sigue con buenas condiciones del clima y un importante regreso del frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 2 grados de mínima y 13 de máxima.

Cabe resaltar que pasadas las 7 de la mañana en nuestra Región, se registró una temperatura de 2.2° C, una ST: -0.5°C y la humedad es del 90 %.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El viernes se mantendría gélido, con cielo despejado durante el día y parcialmente nublado en la noche; con temperaturas de entre 4 y 12 grados.

LE PUEDE INTERESAR

Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

LE PUEDE INTERESAR

Ventas del Día del Niño, lentas: comercios le apuntan al fin de semana

El fin de semana arrancaría con un repunte en las temperaturas, que se esperan de entre 7 y 13 para el sábado; con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Mística Pincha

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio

Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

Dura sanción para Benedetti tras la roja ante la Lepra

El aguante Pincha: Asunción se tiñó de rojo y blanco
Últimas noticias de La Ciudad

Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata

Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: jueves con una promo especial en la Región

Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Ventas del Día del Niño, lentas: comercios le apuntan al fin de semana
Deportes
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales
Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
Ascacibar, el encargado de los penales en la Copa
Policiales
Encontraron muerta a una mujer en su casa de Punta Lara
Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses
Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto
Villa Elisa sin paz: otro robo millonario
Espectáculos
Hay ruido en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: quién sería la tercera en discordia
Se supo: Mariano Martínez confesó haber sufrido un terrible accidente y fue salvado en el Garrahan
Después de la condena a Claudio Contardi: conmovedor gesto de los hijos de Emanuel Ortega con Julieta Prandi
Julieta Prandi: “Hoy vuelvo a vivir”
“En el Barro”: un nuevo mundo carcelario detrás de “El Marginal”
Información General
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Sin acuerdo por la polución con plásticos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla