Jueves con térmica bajo cero ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

La semana en La Plata y alrededores sigue con buenas condiciones del clima y un importante regreso del frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 2 grados de mínima y 13 de máxima.

Cabe resaltar que pasadas las 7 de la mañana en nuestra Región, se registró una temperatura de 2.2° C, una ST: -0.5°C y la humedad es del 90 %.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El viernes se mantendría gélido, con cielo despejado durante el día y parcialmente nublado en la noche; con temperaturas de entre 4 y 12 grados.

El fin de semana arrancaría con un repunte en las temperaturas, que se esperan de entre 7 y 13 para el sábado; con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche.