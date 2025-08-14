Se supo: Mariano Martínez confesó haber sufrido un terrible accidente y fue salvado en el Garrahan

Sucedió cuando Mariano Martínez tenía apenas 9 años. En un durísimo accidente casi pierde una pierna. Así, en otra emisión de "Otro día perdido", el programa de Mario Pergolini, narró cómo fue ese episodio que le dejó secuelas para siempre.

“Iba a comprar con unos amigos algo para merendar. El colectivo sale de su terminal, el colectivero no me ve, lo veo venir y me atropella. Yo siento que a mí o me corrió Dios o yo con la agilidad que manejaba en ese momento me corrí pero me agarra la pierna con la rueda de adelante de los bondis viejos”, arrancó y siguió “Yo siento un estallido de gritos en la calle, el colectivero logra frenar. Me salvé de que me mate porque con las ruedas traseras me hubiera aplastado todo el cuerpito”.

El actor contó que fue el mismo colectivero que con el colectivo lo llevó al hospital Fiorito. Pero lejos de terminar la odisea, la situación se puso peor. "Ahí lo que hicieron quizás errado fue que me enyesaron la pierna cuando yo no me había quebrado, no me había cortado ni nada. Yo estaba reventado por dentro”, continuó.

Según su relato los médicos lo enyesaron pero al mes y siete días, la pierna emanaba un horrible olor. "Mi mamá obliga a que me saquen el yeso y se ve toda la pierna dura, negra. Y a la semana mi mamá me levanta de la cama del hospital, se pelea con todos los médicos, firma que ella se hacía cargo y me lleva al Garrahan. Ahí una semana antes que pierda la gamba, me la salvan”, confesó el actor.

“Un médico cubano, Rottemberg, me acuerdo el apellido, me la salva contra todos los pronósticos ya que se decía que me quedaría una pierna más corta o ni siquiera me iba a crecer", cerró Mariano, al tiempo que agregó: "Es una historia de vida que me sirvió para después tener un empuje muy importante."