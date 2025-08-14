Después de la condena a Claudio Contardi: conmovedor gesto de los hijos de Emanuel Ortega con Julieta Prandi

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
En un día cargado de emociones para Julieta Prandi, luego de la condena de 19 años de prisión para Claudio Contardi por abuso sexual, los hijos del actor Emanuel Ortega se pronunciaron en redes y apoyaron a la pareja de su padre.
La buena relación entre Julieta, India y Bautista había quedado confirmada con las declaraciones de Ana Paula Dutil, donde aseguró que Prandi era una gran persona, a la que conocía por los dichos de sus hijos.
Así, después de la condena a Contardi, los jóvenes compartieron su apoyo a Julieta en redes, lo que emocionó a la conductora.
“Lo lograste”, compartió India junto a un corazón en sus historias de Instagram, junto a un video de Julieta. “Gracias Pupe. Al fin justicia”, respondió Prandi junto a un corazón.
Por su parte, Dante, el hijo mayor de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés, sobrino de Emanuel. “Admiración por vos, Julieta. Ojalá todas las mujeres que pasan por estas situaciones sean escuchadas”, escribió el joven. “Gracias Dante, yo deseo lo mismo. Justicia para todas”, comentó Prandi.
Allí, la familia Ortega demostró que el vínculo con Julieta Prandi es muy cercano y eligieron expresarse en redes tras la esperada condena a Claudio Contardi.
