Marcha atrás: vuelven a cambiar los lugares de votación en La Matanza

Dejaron sin efecto una resolución del juez Ramos Padilla que había generado polémica y el rechazo de Kicillof y el intendente
La Junta Electoral bonaerense definió finalmente la distribución de los lugares de votación en La Matanza para la elección del 7 de septiembre. Aplicará el “plan alternativo” que presentó el juez electoral Alejo Ramos Padilla.
Luego de que la Cámara Electoral le ordenara al magistrado dar marcha atrás con las modificaciones que había dispuesto en primera instancia y que generaron un cruce con el intendente Fernando Espinoza y el gobernador Axel Kicillof, finalmente se adoptó la decisión de dar marcha atrás y establecer, en términos generales, los mismos lugares de votación que se usaron en los comicios de 2023.
En la resolución en la que dispone la medida, la Junta explicó que Ramos Padilla “presentó en tiempo récord un plan alternativo de ubicación de mesas, el cual se aprueba en esta instancia”. Y, según indicó en un comunicado el organismo electoral, explicita que ese plan “reflejará de la mejor manera posible la distribución del año 2023”.
La decisión de la Junta pone fin a una controversia que se abrió cuando Ramos Padilla dispuso una readecuación de los lugares de votación para todos los distritos de la provincia que incluye al 70% de los electores, que deberán emitir su sufragio en un lugar diferente al que lo hicieron en 2023.
Kicillof objetó los cambios en un escrito en el que advirtió que podrían afectar la participación electoral y Espinoza reclamó en una presentación formal que no se apliquen en el municipio que gobierna.
La Cámara le dio la razón, pero Ramos Padilla se declaró incompetente y delegó la resolución del tema en la Junta, a la que le remitió el plan alternativo que ahora el organismo electoral ordenó aplicar.
Los cambios en los lugares de votación habían sido cuestionados por Kicillof
El esquema que finalmente se aplicará difiere de la reorganización dispuesta en un principio por Ramos Padilla pero tampoco replica exactamente el mapa de 2023.
La Junta destacó en su resolución que el juez “presentó en tiempo récord un plan alternativo de ubicación de mesas” y señaló en ese marco “el esfuerzo de los funcionarios de la Secretaría Electoral del referido Juzgado Federal” que permitió la celeridad.
“Corresponde informar a los votantes del distrito La Matanza que desde el viernes 15 de agosto tendrán a disposición en el sitio *https://padrón.gba.gob.ar/ * el lugar de votación conforme la ubicación de su mesa”, aclara la resolución de la Junta.
Finalmente, se aclaró que los lugares de votación de los extranjeros de dicho distrito no fueron reasignados por lo que ya tienen disponible el sistema de consulta de lugar de votación”.
Kicillof venía sosteniendo que los cambios iba a perjudicar la asistencia de los votantes matanceros a las urnas. Esa lectura fue rechazada por Ramos Padilla.
Pero finalmente, se dispuso dar marcha atrás con los cambios y desde mañana los vecinos de La Matanza pondrán consultar los lugares donde votarán.
Los cambios habían generado mucho ruido y rechazos. Por caso, la vicegobernadora Verónica Magario los había calificado como “un atentado al sistema democrático”.
Y se había quejado de que “los lugares más masivos son los más afectados porque tienen muchísima población”. Magario, además, no sólo cuestionó a la Justicia electoral sino que además cargó responsabilidades sobre el presidente Javier Milei.
