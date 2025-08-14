Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Evangelina Anderson vs Martín Demichelis: quién es la tercera en discordia que habría provocado la separación

Evangelina Anderson vs Martín Demichelis: quién es la tercera en discordia que habría provocado la separación
14 de Agosto de 2025 | 07:55

Escuchar esta nota

Rumores que van, comentarios que vienen. Lo cierto es que está confirmada la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Así, ahora se sumaron nuevos detalles que involucrarían a una tercera persona, la cual sería la causante de la ruptura entre la actriz y el director técnico.

“Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis”, aseguró Pepe Ochoa en LAM. “Ya viven separados, con el régimen comunicacional y el colegio de los hijos organizado”, sumaron en la tele. 

“La separación fue en paz, pero hay una tercera en discordia por parte de él”, tiró el mencionado panelista. “Hay una persona que se robó el corazón de él en México. Cuando se fue de River a ese país, estuvo saliendo durante cuatro meses con una DJ argentina, tope de gama, muy linda y rubia, se trataría de la argentina, Stephie Moreno".

Para finalizar, vale destacar que Moreno es una modelo e influencer argentina, instalada en México, conocida por su contenido en Instagram y TikTok, donde suele compartir fotos de moda, viajes y entrenamientos, además de su trabajo como DJ. Trabajó como modelo de lencería y trajes de baño, y su imagen se asocia al mundo del fitness.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis 

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Mística Pincha

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio

Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

El aguante Pincha: Asunción se tiñó de rojo y blanco

Dura sanción para Benedetti tras la roja ante la Lepra
Últimas noticias de Espectáculos

Escándalo en puerta: la China Suárez y Benjamín Vicuña no llegaron a un acuerdo por sus hijos

Se supo: Mariano Martínez confesó haber sufrido un terrible accidente y fue salvado en el Garrahan

Después de la condena a Claudio Contardi: conmovedor gesto de los hijos de Emanuel Ortega con Julieta Prandi

Julieta Prandi: “Hoy vuelvo a vivir”
La Ciudad
Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: jueves con una promo especial en la Región
Jueves con térmica bajo cero ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Ventas del Día del Niño, lentas: comercios le apuntan al fin de semana
Deportes
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales
Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
Ascacibar, el encargado de los penales en la Copa
Policiales
Encontraron muerta a una mujer en su casa de Punta Lara
Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses
Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto
Villa Elisa sin paz: otro robo millonario
Información General
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Sin acuerdo por la polución con plásticos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla