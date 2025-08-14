Evangelina Anderson vs Martín Demichelis: quién es la tercera en discordia que habría provocado la separación

Rumores que van, comentarios que vienen. Lo cierto es que está confirmada la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Así, ahora se sumaron nuevos detalles que involucrarían a una tercera persona, la cual sería la causante de la ruptura entre la actriz y el director técnico.

“Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis”, aseguró Pepe Ochoa en LAM. “Ya viven separados, con el régimen comunicacional y el colegio de los hijos organizado”, sumaron en la tele.

“La separación fue en paz, pero hay una tercera en discordia por parte de él”, tiró el mencionado panelista. “Hay una persona que se robó el corazón de él en México. Cuando se fue de River a ese país, estuvo saliendo durante cuatro meses con una DJ argentina, tope de gama, muy linda y rubia, se trataría de la argentina, Stephie Moreno".

Para finalizar, vale destacar que Moreno es una modelo e influencer argentina, instalada en México, conocida por su contenido en Instagram y TikTok, donde suele compartir fotos de moda, viajes y entrenamientos, además de su trabajo como DJ. Trabajó como modelo de lencería y trajes de baño, y su imagen se asocia al mundo del fitness.