Cristiano Ronaldo, desafectado del seleccionado de Portugal tras la denuncia por violación

El portugués Cristiano Ronaldo quedó desafectado de la lista de convocados de su Selección, luego de la denuncia de violación realizada por una mujer estadounidense, quien afirma que el jugador la violó en el año 2009 y le hizo firmar un acuerdo a cambio de mantener oculta la situación.

La estadounidense Kathiryn Mayorga aseguró que Ronaldo abusó sexualmente de ella en un hotel de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, en el 2009 y a cambio de que la mujer no contara lo sucedido, el portugués le habría dado la suma de 375.000 dólares.

El entrenador del seleccionado de Portugal, Fernando Manuel Costa Santos, no brindó detalles sobre las razones de que no convocó a Ronaldo para los encuentros ante Polonia, el 11 de octubre por la Liga de las Naciones, y Escocia, el 14, en un amistoso internacional.

Según las agencias internacionales, la decisión de Costas Santos se mantendría hasta que se resuelva la grave denuncia que existe sobre el quíntuple ganador el Balón de Oro.

“Acordamos que el jugador no estaría en esas dos convocatorias, en ésta y la próxima, en noviembre. No voy a dar pormenores. Simplemente, después de una conversación (con el entrenador Santos), entendimos que no sería posible convocar a Cristiano Ronaldo”, manifestó Fernando Gomes, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, en declaraciones al periódico deportivo Récord.

“En mi nombre y en nombre de la Federación Portuguesa de Fútbol expreso mi total solidaridad con Cristiano Ronaldo, en un momento en que su buen nombre y su reputación están puestos en entredicho”, agregó Gomes, en una entrevista con la agencia estatal de Portugal.

LA DENUNCIA, A TRAVÉS DE UNA NOTA

La mujer denunció al jugador en una nota con el diario alemán Der Spiegel. “Apareció en el baño con el pene fuera de los pantalones y me rogó que se lo tocara y besara durante 30 segundos”, relató la estadounidense.

“Me negué. Entonces él empezó a tocarme y agarrarme y se puso sobre mí. Lo empujé y seguí diciendo que no. Él me agarró, me quitó la ropa interior y me violó analmente y sin preservativo”, agregó Mayorga.

En tanto, el futbolista de la Juventus, de Italia, negó las fuertes acusaciones y afirmó que la mujer sólo quiere fama: “Niego firmemente las acusaciones en mi contra. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo”.

“Son noticias falsas. Quieren promocionarse gracias a mi nombre. Es normal. Es parte de mi trabajo. Pero yo soy feliz y bueno”, manifestó Cristiano Ronaldo.