River sufrirá tres bajas para el domingo

Camilo Mayada, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez se pierden el partido ante Sarmiento de Resistencia, por la Copa Argentina

Gallardo no tendrá a tres pilares para el choque del domingo/web

River, después de haber conseguido el pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores, ya se puso a pensar en Sarmiento de Resistencia, al que enfrentará el próximo domingo, en el estadio Islas Malvinas, de Mendoza, por los cuartos de final de la Copa Argentina. De acuerdo a lo que informaron ayer, este encuentro comenzará a partir de las 15:30 y no 21,30, informó anoche la AFA.

Como River postergó su partido de la Superliga Argentina con Defensa y Justicia (por el desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Juventud), el DT Gallardo puso todas sus energías en el choque contra la formación chaqueña.

IRÁ A MENDOZA CON TRES BAJAS SENSIBLES

Y en ese sentido, tendrá tres bajas para la conformación del once titular.

El lateral-volante Camilo Mayada no podrá formar parte de la convocatoria ya que fue citado a la Selección de Uruguay para jugar los amistosos ante Corea del Sur y Japón. En tanto, que Exequiel Palacios y el Pity Martínez tampoco serán tenidos en cuenta debido a que ambos se encuentran lesionados.

De acuerdo a lo que publicó el sitio la Página Millonaria existen negociaciones para que el arquero Franco Armani esté a disposición del cuerpo técnico y viaje recién el lunes hacia Arabia Saudita para jugar los amistosos contra Irak y Brasil por fecha FIFA.

Además, trascendió Juan Fernando Quintero viajaría desde Mendoza hacia Miami, con escala en Panamá para sumar a la Selección de Colombia, que también tendrá por delante compromisos amistosos.

BRONCA DE LOS DIRIGENTES DE SARMIENTO

Gerardo Escobar, vicepresidente de Sarmiento de Resistencia, salió con los tapones de punta y le pegó con un caño los organizadores de la Copa Argentina por escuchar los pedidos de River y adelantar el partido que iban a disputar durante el parate por fecha FIFA para este domingo.

En declaraciones formuladas en el programa Fútbol 910, por Radio La Red, el dirigente aseguró que “me parece una vergüenza de la dirigencia del fútbol argentino la muestra de poderío de algunos clubes, que imponen algunas situaciones. Me sorprende la poca, o nada, defensa que tuvimos de nuestros pares de ascenso”.

Y agregó: “No solo afecta a Sarmiento, también a todo el Argentino A. Esta decisión de jugar el domingo con River, en Mendoza, provocó tener que reprogramar partidos. Ahora vamos a jugar el jueves con Crucero del Norte, el 15 el clásico con Chaco For Ever y el 19 en Tucumán con San Jorge. No solo nos afecta en la Copa Argentina, sino también en nuestra lucha por ascender”.