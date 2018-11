Colgó las alitas: la top model Adriana Lima ya no será más un ángel de Victoria’s Secret

La brasileña se despidió de la famosa pasarela en la que desfiló durante 18 años, con una reverencia con las manos sobre su corazón

La top model brasileña Adriana Lima hizo una reverencia con las manos sobre su corazón al realizar su 18va. y última pasarela anual de Victoria’s Secret con unas alas con plumas de pavo real blanco que se movían suavemente mientras el público la ovacionaba.

Un video homenaje presentado durante la grabación del desfile declaró a Lima como “el más grande ángel de todos los tiempos”, mientras sonaba la canción “Praise You” de Fatboy Slim.

El desfile será transmitido el 2 de diciembre en Estados Unidos por ABC y en 190 países alrededor del mundo.

The Struts, Shawn Mendes, The Chainsmokers, Rita Ora, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini y Halsey fueron algunos de los artistas que acompañaron con su música a 60 modelos en el centro de Manhattan, incluyendo a las hermanas Bella y Gigi Hadid, Kendall Jenner y Winnie Harlow.

Ora caminó brevemente de la mano de uno de los ángeles durante su actuación y uno de los técnicos logró atrapar una de las piezas de oro de su joyería que cayó en el piso.

Mendes iba vestido de negro y puso su guitarra acústica sobre la espalda al interpretar “Lost in Japan” mientras Gigi Hadid caminaba con unas enormes alas con forma de paracaídas y tela con estampado floral que hacía un efecto de bolsa de aire.

Jenner pasó por la pasarela con un bikini negro y plata así como alas de plumas negras adornado con estrellas brillantes. En otro pase la modelo lució un bikini de estampado escocés complementado con una diminuta falda roja, también a cuadros, que tenía una larga cauda con un estampado escocés diferente. Harlow, quien es novata en el desfile, caminó con un adorno plateado y adornos de plumas rosadas.

los mismos nervios

Antes del desfile, Lima, de 37 años y madre de dos hijos, descansaba junto con otras modelos en batas negras cortas adornadas con estrellas doradas. Las modelos charlaban con periodistas mientras les hacían el maquillaje.

“Pensaba que con los años me iba a relajar más”, dijo la belleza de ojos azules a AP mientras los estilistas trabajaban en su cabello. “Pero no, todavía me pongo nerviosa, es como si fuera mi primer desfile de Victoria’s Secret”.

En diciembre pasado, en lo que muchos vieron como un anuncio de esta despedida que se concretó recientemente, la modelo había contado que había recibido una propuesta para filmar un “un video sexy” pero lo rechazó, al decir: “ya no me desnudaré más por causas vacías”. Sus palabras resonaron en su rol como “angelito” codiciado de Victoria’s Secret, al que le puso alas desde 1999.

Otro ángel que es madre, la namibia de 30 años Behati Prinsloo, sonreía ampliamente mientras la embellecían tras bambalinas. Prinsloo, quien está casada con el vocalista de Maroon 5 Adam Levine, ha sido ángel desde 2009 pero este era su regreso tras un receso de dos años, y a ocho meses de dar a luz a su segunda hija.

“Es un honor ser parte de esto una vez más después de tener hijos”, dijo.

Dar a luz le dio más confianza, agregó Prinsloo.

“Me hizo trabajar un poco más duro”, señaló.

“Me hizo apreciar mi cuerpo tanto, por lo que puede hacer, crear vida y después, francamente, regresar a hacer esto”.