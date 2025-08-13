Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |¿Y ahora?

Problema millonario: el reclamo de Radio Mitre a Jorge Lanata a casi un año de su muerte

Problema millonario: el reclamo de Radio Mitre a Jorge Lanata a casi un año de su muerte
13 de Agosto de 2025 | 09:02

Escuchar esta nota

Millonario problema en puerta. Según confirmaron, Radio Mitre estaría reclamando a la sucesión de Jorge Lanata 300 mil dólares, un monto que podría frenar el acceso de sus herederas a un patrimonio valuado en millones.

Fuentes cercanas al expediente sucesorio confirmaron que, hasta que este reclamo no se resuelva, nadie podrá disponer de bienes tan codiciados como el departamento del Palacio Estrugamou o la casa de Punta del Este, valuadas entre los dos y tres millones de dólares.

Asimismo, se suman las valiosas obras de arte que Lanata dejó tanto en Buenos Aires como en Uruguay, piezas que ahora forman parte del inventario judicial.

Paralelamente, desde lo familiar, el conflicto que se abrió entre Radio Mitre y Jorge Lanata también dejó huella. Desde el programa A la Tarde aseguraron que "Jorge contaba a viva voz que había tomado esta deuda para pagar el departamento de la abogada platense Elba Marcovecchio”,

Por su parte, la viuda del periodista mantiene el silencio y aún no se pronunció públicamente, supuestamente por encontrarse de viaje en el exterior. Mientras tanto, las hijas del periodista, Bárbara y Lola, se habrían enterado del reclamo por los medios, lo que habría generado sorpresa y malestar.

Finalmente, con el clima cargado de tensión, todo indica que este capítulo final en la historia de Jorge Lanata estaría lejos de cerrarse.

