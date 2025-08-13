Incendio y tensión en un chalet de Arturo Seguí

Momentos de tensión es lo que vivieron vecinos de nuestra región durante este mediodía, cuando un voraz incendio comenzó a desatarse en el techo de una vivienda ubicada en la calle 149 entre 416 y 417, en la localidad de Arturo Seguí.

Según las fuentes que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que las llamas comenzaron por el mal funcionamiento de una salamandra.

En tanto, el fuego avanzó sobre el techo de madera y tejas, dañando al menos una habitación de planta baja, y otra de planta alta. En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos, una de Villa Elisa y otra de Arturo Seguí.

"No hubo que lamentar heridos, solo daños materiales en el hogar", dijo un testigo.

A su vez, gracias al rápido accionar del personal de la seguridad siniestral, no hubo que lamentar heridos, ni tampoco otro inmueble fue afectado, informaron las fuentes a este medio.