Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Información General

Quini 6, sorteo especial aniversario: tres bonaerenses ganaron más de $6.100 millones

Quini 6, sorteo especial aniversario: tres bonaerenses ganaron más de $6.100 millones
13 de Agosto de 2025 | 12:49

Escuchar esta nota

El Quini 6 celebró su aniversario con un pozo mega millonario, que dejó tres ganadores bonaerenses, en las localidades de Pehuajó, 9 de Julio y San Isidro. En total, se repartieron más de 6.100 millones de pesos.

Desde Pehuajó, Liliana, titular de la agencia “El grillo de la fortuna” compartió su alegría. “El pueblo se encuentra revolucionado y todos quieren saber quién es el ganador o ganadora del premio”, expresó. Y añadió: “Para nosotros es una alegría enorme haber vendido este premio y, además, una ayuda muy grande por el incentivo ya que nos viene muy bien en este momento”.

La agencia está ubicada en la calle Alsina 671 y el ganador pehuajense se llevó más de $2.108 millones con la modalidad “La Revancha”, acertando los siguientes números: 08-17-24-31-43-44.

Los otros dos premiados fueron bajo la modalidad “Siempre Sale”. Los ganadores de 9 de Julio y San Isidro se repartieron un premio de $4.000 millones con los números 07-09-13-23-32-35.

Sergio, titular de la agencia de Martínez, partido de San Isidro, aseguró: “Somos una agencia con buena fortuna, porque hemos entregado muchos premios grandes, incluso uno de fin de año”. Y sumó: “Nos enteramos que habíamos vendido el premio con llamados de clientes amigos que a pesar de ser domingo estaban mirando el sorteo del Quini y cuando vieron dónde salió empezaron los llamados”.

Por su parte, Beatriz, titular de la agencia “Sagitario”, ubicada en la calle Avellaneda 1504 de la ciudad de 9 de Julio, aseguró que el ganador del premio ya se presentó en la agencia: “Es un apostador que todas las semanas hace una jugada de Quini, una de Loto, y se lleva un Telekino para su señora”. Y cerró: “Estamos muy contentos porque en 30 años de trayectoria en este negocio es la primera vez que vendemos un premio poceado de esta magnitud”. 

LE PUEDE INTERESAR

Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos

LE PUEDE INTERESAR

A 64 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín: la historia del primer alemán que lo saltó
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata

Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días

El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción

A 64 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín: la historia del primer alemán que lo saltó

Una camioneta que transportaba carne volcó en la Autopista y complicó la llegada a La Plata
Últimas noticias de Información General

Hallan diente de un perro gigante que habitó el norte bonaerense hace 200.000 años

Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos

A 64 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín: la historia del primer alemán que lo saltó

Fin de una era: las contraseñas dicen adiós
La Ciudad
Paritaria bonaerense: un gremio docente ya aprobó la oferta de aumento salarial del 5%
Dolor en La Plata por la muerte del periodista y docente Teódulo Domínguez
La Provincia en alerta sanitaria por un virus respiratorio: la ocupación de camas pediátricas, al límite en La Plata
Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
En avión y helicóptero: así trasladaron a dos bebas a La Plata para recibir atención de alta complejidad
Deportes
EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de Cerro Porteño - Estudiantes, con todo casi agotado
Cuando José Sosa casi queda libre de Estudiantes: la desconocida historia previo a su debut en 2002
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”
Los concentrados para otra jornada copera
Policiales
Una comisión de ANMAT había detectado irregularidades en el laboratorio Ramallo, a fines de 2024
Allanamientos en Berisso: dos mujeres detenidas por comercialización de drogas y tenencia de arma de fuego
El desahogo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Hoy empiezo a vivir"
Incendio y tensión en un chalet de Arturo Seguí
Condenaron a 19 años de prisión a la expareja de Julieta Prandi y lo detuvieron
Espectáculos
El desahogo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Hoy empiezo a vivir"
Problema millonario: el reclamo de Radio Mitre a Jorge Lanata a casi un año de su muerte
Impensado: Fito Páez y Eugenia Kolodziej, terminaron con la relación y seguirán distintos caminos
Separados: Mica Tinelli y Licha López le pusieron punto final a la relación  
Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: el empresario que la enamoró fue pareja de varias famosas 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla