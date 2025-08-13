Impensado: Fito Páez y Eugenia Kolodziej, terminaron con la relación y seguirán distintos caminos

Nadie lo esperaba. Después de haber comenzado a salir en 2013, y tras más de 10 años juntos, Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado.

La relación en cuestión siempre fue de las más discretas dentro del ambiente artístico, pero desde la tele aseguraron que la pareja habría tomado distancia.

“Fito Páez se separó de su novia, Eugenia Kolodziej”, aseguraron desde los programas del espectáculo.

Vale recordar que, la pareja en cuestión, se había conocido por amigos en común cuando Fito tenía 50 años y Eugenia estaba en sus 20. Si bien la diferencia de edad generó algún tipo de revuelo en sus inicios, la pareja estuvo junta por más de una década.

“La pareja se separó después de diez años de relación. Por un desgaste total decidieron poner una pausa”, comentaron desde la pantalla chica, agregando además que esto surgió después de que Kolodziej haya elegido instalarse en Madrid para “probar suerte en su carrera como actriz”, cerraron desde los comentarios.