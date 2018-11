“Lo más importante es que seguimos sumando”

El zaguero central analizó el encuentro ante Defensa y remarcó que no pudieron tener la pelota. “Hay que seguir trabajando”, indicó

Lo mejor de Estudiantes en el empate ante Defensa y Justicia estuvo en el fondo y, uno de los jugadores que se destacó, fue Jonatan Schunke. El zaguero central analizó con este medio el encuentro en Florencio Varela y admitió que no jugaron un buen encuentro pero destacó haber continuado con la racha positiva. Además elogió a Fabián Noguera y contó cómo se está sintiendo tras haberse recuperado de una extraña enfermedad.

“Lo importante es que seguimos sumando. Es un torneo muy parejo, muy difícil. Seis partidos obviamente es algo positivo. Ahora hay que mirar las cosas buenas y corregir las que no se hicieron bien”, comenzó indicando el defensor albirrojo sobre el presente del equipo tras el 1-1 ante el Halcón.

Metiéndose de lleno en lo ocurrido el domingo a la noche, analizó: “Nos encontramos con un buen equipo y tratamos de cerrar los espacios para que no se filtren por dentro, pero creo que manejaron bien la pelota y nosotros no pudimos encontrarla ni tenerla un poco para hacernos dueño del partido. Nunca pudimos lastimarlo. Rescato que no se perdió y hay que seguir trabajando”.

“Nos costó muchísimo tener la pelota en el primer tiempo. Ellos la movían mucho y siempre tenían un pase para hacer. Nosotros no pudimos cortar y, cuando lo hacíamos, la perdíamos rápido. Al no tener la pelota ellos nos dominaban, a pesar de que no nos lastimaron tanto. Siempre parecía que eran más y terminamos corriendo más nosotros porque íbamos detrás de la pelota”, añadió Schunke.

Al ser consultado qué es lo que más destaca de la actuación del equipo en Varela, contestó: Si bien no hicimos un buen partidos pudimos sostener el marcador y eso es positivo. Nos llevamos algo de una cancha difícil gracias al trabajo de todo el equipo, no solo de la defensa”.

En relación a su compañero de zaga, Fabián Noguera, no dudó en elogiarlo por el buen presente que está teniendo: “Entró bien en el equipo y se acopló de buena manera. Él está haciendo un gran trabajo, es todo mérito de él. Estamos teniendo buenos partidos en defensa y eso siempre es positivo”.

ROSARIO CENTRAL, EL PRÓXIMO OBJETIVO

Schunke, junto a sus compañeros, volvieron al trabajo ayer pensando en el encuentro frente a Rosario Central del próximo viernes en el Gigante de Arroyito. El objetivo del equipo será ir en busca de la victoria o traerse al menos un punto que le permita continuar estirando la racha de encuentros sin conocer la derrota.

“Será un lindo desafío para nosotros el partido que se viene. Si bien ellos llegaron a la final de la Copa Argentina, en el torneo necesitan sumar puntos y tratarán de ganarnos a nosotros, más que juegan como locales”, empezó indicando Schunke sobre dicho encuentro.

En cuanto a las bajas que tendrá el equipo (Mariano Pavone y Rodrigo Braña se fueron expulsados en Varela), comentó: “No será fácil, pero hay que trabajar y tratar de prepararlo bien. Veremos las opciones que el Chino decide y encarar el encuentro intentando conseguir un buen resultado en una cancha siempre difícil”.

SU VIDA DESPUÉS DE LA EXTRAÑA ENFERMEDAD

El 22 de septiembre se jugaron los primeros 26 minutos entre Estudiantes y Defensa y Justicia y, ese día, Schunke no pudo estar presente por fuertes dolores de cabeza y fiebre. Con el correr de los días, y tras varios estudios, los médicos le detectaron que padecía una meningitis por virus de varicela-zoster y tuvo que permanecer varios días internado.

Su regreso a las canchas se dio, curiosamente, el encuentro ante Atlético Tucumán que marcó el inicio de la racha positiva (a partir de ahí no volvió a perder) y, ante la consulta de si le quedó alguna secuela, respondió: “Diez puntos la recuperación. Muy contento de haber jugado ya seis partidos. Estoy muy feliz de poder disfrutar dentro de un campo de juego”.