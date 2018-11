Se lesionó Faravelli y Troglio probó con el juvenil Cataldi para jugar ante San Martín

El Loro quedó descartado por un desgarro intercostal. Licht también tiene chances, pero lo reservarían para jugar ante River por Copa Argentina

Una mañana movida tuvo ayer en Abasto Pedro Troglio, ya que cuando iba a encarar la práctica con los once titulares pensando en el compromiso de mañana frente a San Martín de San Juan, tuvo una baja muy sensible. Lorenzo Faravelli no estará en el equipo ante los sanjuaninos, por un desgarro intercostal. Si bien desde hacía un par de días arrastraba esa dolencia, pero podía tolerar el dolor. En la víspera, los dolores en dicha zona fueron más importantes y por ello el Loro quedó al margen de la preparación.

En principio, Troglio probó con Juan Cataldi en la mitad de la cancha para hacer dupla con Fito Rinaudo. Otras opción era Lucas Licht, pero no es descabellado pensar que el Bochi directamente sea titular la semana próxima en la semifinal de la Copa Argentina frente a River.

En consecuencia, los mens sana presentarán dos variantes mañana a las 17:10 cuando reciban en el Bosque al Santo sanjuanino. A la mencionada de Cataldi por Farevalli ante la lesión de este último, hay que recordar que volverá Gonzalo Piovi por Germán Guifrrey, tras no haber podido estar frente a Racing. El Lobo formará con: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzao Piovi y Matías Melluso; Maximiliano Comba, Fabián Rinaudo, Juan Cataldi y Matías Gómez; Horacio Tijanovich y Santiago Silva.

El dibujo táctico no se modificará, por lo que seguirá con un 4-4-2, con Tijanovich y el Tanque Silva en el ataque.

Pasando a lo que fue la tarea de ayer, desde las 9 tras una fuerte entrada en calor con el profe Pablo Martín, los jugadores pasaron a manos de Troglio, quien paró la alineación titular para afrontar un trabajo táctico ofensivo. Y allí el DT ya utilizó al juvenil Cataldi por Faravelli en la mitad de la cancha, y dio constantes indicaciones pensando en como sorprender a la visita.

Mientras tanto, Faravelli se quedó trabajando de manera diferenciada pensando en su regreso (ver nota aparte).

La actividad finalizó sobre el mediodía con ejercicios de elongación, y tras esto el grupo quedó liberado, aunque antes se dio a conocer la lista de concentrados, donde por ejemplo regresó Ezequiel Bonifacio y no estará nuevamente el paraguayo Víctor Ayala.

Con respecto a lo que sucederá hoy, el último ensayo antes del partido con San Martín comenzará a las 9 en el predio abastense. Allí, se repasarán las jugadas de pelota parada con los once titulares en el campo.

Tras esto, los 19 jugadores elegidos por Troglio (ver cuadro aparte) almorzarán en la Casona y ya quedarán concentrados a la espera del partido.