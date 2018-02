Sin fecha aún para su tratamiento en el Congreso, sigue la polémica sobre el aborto

En los próximos días un nuevo proyecto llegaría a la Cámara de Diputados. En el oficialismo buscan un largo debate en comisión mientras que en la oposición presionan por una sesión especial el Día de la Mujer

Mientras se espera que llegue en los próximos días un nuevo proyecto sobre la despenalización del aborto, las posturas en el arco político sigue siendo dispares, a favor o en contra, aunque hay coincidencia que se debe dar un debate.

La idea del oficialismo es llevar la nueva iniciativa a comisión en la Cámara de Diputados y abrir un debate integral y extenso. Pero desde la oposición, con apoyo de organizaciones sociales y feministas, presionan para que se realice una sesión el próximo jueves 8 de marzo, Día de la Mujer.

Lo cierto es que las opiniones se profundizan y muestran divisiones tanto entre oficialista como opositores. Pasa también en el gabinete del presidente Mauricio Macri aunque la mayoría no aprueba la legalización aunque si un debate.

En ese sentido, fijo posición el jefe de Gabinete, Marcos Peña: “No estoy a favor de despenalizar el aborto pero, al estar en un cargo público, uno tiene la obligación de mirar la problemática general, que es muy compleja”, afirmó el funcionario en declaraciones al programa de Andy Kusnetzoff, por Telefé. Agregó que esta problemática “tiene muchos grises y debemos debatirlo con madurez” y en lo personal confesó: “Me cuesta abstraerme de la imagen de escuchar el corazón de mi hijo en la ecografía”.

Finalmente, destacó que el Gobierno está llevando adelante una campaña para evitar los embarazos adolescentes.

En cambio, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró que “si se pudiera, estaría a favor de legalizar el aborto en Santa Fe” para “no castigar con abortos mal hechos, realizadas en condiciones sanitarias precarias, a las mujeres pobres”. Y añadió: “Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo en las primeras semanas, o en los primeros meses, podemos decir que es un problema de salud, humano, social, o para muchos de conciencia, pero de ninguna manera un aborto puede ser un tema penal”, dijo el gobernador en diálogo con radio Mitre.

También el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García declaró estar a favor de la despenalización del aborto y defendió su postura basándose en “razones de tipo sanitarias” y explicó que “nunca fui ministro de religión, siempre fui ministro de Salud”.

Y argumentó: “Yo creo que una vida empieza mucho después (de la concepción). En ningún proyecto esto se extiende más allá de las 12 o 14 semanas”, dijo quién fuera ministro del los ex presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

Mientras, el ex diputado nacional justicialista, Julián Domínguez, advirtió que la discusión de la despenalización del aborto en el país puede convertirse en una cuestión distractiva, al cuestionar la urgencia planteada por distintos sectores para que se trate en el Parlamento. “A veces estas discusiones actúan como temas distractivos de temas más de fondo de la sociedad”, sugirió.

No obstante, el ex presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dijo que “negar este debate no le hace bien a la sociedad”, pero remarcó que “también hay muchos temas más urgentes que requieren una solución”.

“Como se sabe, yo defiendo personalmente la vida desde concepción en consonancia con lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica al que la Argentina está suscripta constitucionalmente”, resaltó.

Por su parte, el senador nacional por Formosa y presidente del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, sostuvo que la “Iglesia es un actor central” a la hora de dar el debate sobre la despenalización del aborto, y negó que el Gobierno pretenda instalar el tema para “tapar otras cosas”, tal como sostienen sectores de la oposición.

“La Iglesia es un actor central en este tema y es un punto de inflexión muy fuerte que tomo positivo, independientemente del resultado final”, añadió.

REUNION DE MACRI CON SU TROPA LEGISLATIVA

En medio de este debate que abrió el propio presidente Macri, hoy habrá una reunión en Olivos con los legisladores nacionales de Cambiemos, tres días antes del mensaje ante el Congreso en el que el mandatario dejará inaugurado el 136 período de sesiones ordinarias.

El encuentro que se realizará en la quinta presidencial de Olivos a las 18.30 contará con la presencia de diputados y senadores de la coalición Cambiemos, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y otros ministros, y tiene como objetivo analizar la agenda legislativa y la necesidad de buscar consensos con otras fuerzas políticas para el tratamiento de nuevos proyectos aunque no se informó si dentro de esas iniciativas estaba la despenalización del aborto.