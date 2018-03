La Mujer Maravilla contó que fue abusada sexualmente

Lynda Carter, la actriz de 66 años, habló del triste episodio

En el marco del enorme despertar de las mujeres que comenzaron a denunciar hechos de acoso y abuso sexual en ámbitos tan diversos como el laboral, Lynda Carter -quien interpretó en los ´70 a la Mujer Maravilla- contó su padecimiento.

A sus 66 años, la actriz relató en una entrevista que la persona que abusó de ella está siendo procesada por otras denuncias y que no lo demandará porque "no tiene sentido ni es necesario revivir todo aquello".

"Sea cual sea la pena a ese hombre, no es suficiente. No sólo me violó a mí, abuso de un montón de mujeres", explicó.

Luego, dio detalles de cómo la acosaba durante las grabaciones de la serie: "Hacía agujeros en mi camarín para ver cómo me cambiaba. Al hombre lo encontraron y lo echaron".

Y agregó: "Nunca lo denuncié, porque sinceramente: ¿A quién le iba a contar lo que estaba pasando? Sólo a mis amigas, solo a las mujeres".

La actriz se lamentó de que una de las razones para guardar silencio fuera "el miedo a perder el trabajo" ya que "sabías que nadie te iba a creer y, además, ibas a perder tu puesto".